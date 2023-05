Staatsbürgerschaft: Wartezeit auf Termine in Wien um 50% reduziert

Wien (OTS) - Trotz Herausforderungen im Bereich Staatsbürgerschaft, wie die restriktive Gesetzeslage und die enorm gestiegene Nachfrage nach der Österreichischen Staatsbürgerschaft in Wien, sorgt die Stadt mit diversen Maßnahmen für Verbesserungen und rascheren Verfahren. Seit kurzem sind in der Abteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35) 93 neue Personen im Dienst, außerdem werden zusätzliche Gruppentermine für Informationsgespräche angeboten. So konnte mittlerweile die Wartezeit auf ein Erstinfo-Gespräch von 1 Jahr auf rund 6 Monate verkürzt werden. Freie Termine gibt es ab September, diese können unter https://ticket.wien.gv.at/M35/essam/ gebucht werden.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Wir setzen alles daran, den Einbürgerungsprozess in Wien für Kund*innen schneller und einfacher zu gestalten. Durch die Aufstockung des Personals und die Erhöhung der Termine konnten wir bereits eine erhebliche Verbesserung erzielen und die Wartezeit auf Informationsgespräche um 50% verkürzen. Trotz all unserer Anstrengungen ist es aber dringend notwendig, dass das Staatsbürgerschaftsgesetz von der Bundesregierung modernisiert wird. Nur so kann der für Kund*innen langwierige und oft frustrierende Prozess nachhaltig verbessert werden.“

Mehr Personal und mehr Informationstermine

Die 93 neuen Mitarbeiter*innen sind bereits im Dienst und befinden sich derzeit in der Einschulungsphase. Im Zuge des Reformprozesses wurden neue Prozesse und eine neue interne Einschulungsphase entwickelt, wodurch die Einarbeitungszeit von einem Jahr auf 6 Monate reduziert wurde.

Seit April setzt die Stadt Wien zusätzlich auf Gruppeninformationstermine in Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen. Bei den neuen Gruppenterminen, die monatlich bis zu acht Mal stattfinden, werden pro Termin rund 170 Personen über die Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft informiert. Thematisiert werden die gesetzlichen Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft sowie die Schritte und Unterlagen, die für ein Verfahren bei der zuständigen Landesbehörde MA 35 notwendig sind.

Terminnachfrage innerhalb von einem Jahr verdoppelt

Im Jahr 2022 wurden von 20.606 Einbürgerungen in Österreich fast 70% in Wien durch die Stadt Wien Abteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35) durchgeführt. Die Nachfrage nach der österreichischen Staatsbürgerschaft ist im Vergleich zum Vorjahr noch weiter gestiegen – aktuell interessieren sich mit rund 1.300 Bürger*innen pro Monat doppelt so viele Personen für einen Informationstermin bei der Behörde als noch 2022.

Im Zuge des Reformprozesses der Behörde wurden daher diverse Maßnahmen gesetzt, um die erhöhte Nachfrage abzufedern. Das Ziel des bis 2024 angelegten Reformprozesses ist es, die Behörde serviceorientierter auszurichten und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Beantragung der österreichischen Staatsbürgerschaft: https://www.wien.gv.at/verwaltung/staatsbuergerschaft/index.html

