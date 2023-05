Bürgermeister Michael Ludwig eröffnete ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten und benachbartes Studierendenwohnheim

Wien (OTS) - Zwei direkt nebeneinander stehende Wohnheime, eines für junge und eines für alte Menschen, wurden am 16. Mai 2023 in Wien-Meidling in einem Festakt durch den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig feierlich eröffnet:

Das "ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten – Wohlfühlen am Lebenscampus" am Hermann-Glück-Weg 1, (Telefon: 01 8152177-0) bietet 214 stationäre Pflegeplätze. Direkt nebenan finden im Studierenden- und Jugendwohnheim "ÖJAB-Haus Remise" 87 junge Menschen ein Zuhause. Details: OTS vom 10. 5. 2023. Beide Wohnheime werden von der ÖJAB – Österreichischen Jungarbeiterbewegung betrieben, einer unabhängigen, gemeinnützigen Heimträgerorganisation mit 44 Standorten in Österreich.

„ Das ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten mit angrenzendem Studierendenwohnheim ist besonders attraktiv und bemerkenswert, da es zeigt, wie wichtig ein Miteinander der Generationen ist “, betonte Bürgermeister Michael Ludwig. „Daher war es mir wichtig, mit Wiener Wohnbaufördermitteln Unterstützung zu leisten. Durch seine ökologische Ausrichtung und Nachhaltigkeit mit Niedrigstenergie-Standard zeigt das Pflegewohnhaus außerdem, dass wir eine Verantwortung für nachfolgende Generationen haben. Das ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten ist ein großartiger Ort, um gut arbeiten zu können und sich wohlzufühlen. Hier wird Wertschätzung, Empathie, Solidarität und das respektvolle Miteinander gelebt. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn man in der Pflege tätig ist, und ich weiß, was das bedeutet. Liebe Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Sie können versichert sein, dass wir Ihre Tätigkeit, die so wichtig ist für uns alle, weiter unterstützen! Die künstlerische Ausgestaltung der ÖJAB-Häuser durch Birgit Schweiger thematisiert die Zerbrechlichkeit des Menschen. Dies ist eine schöne Symbolik. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, sehr sorgfältig mit Menschen umzugehen, egal ob junge Menschen in Ausbildung oder ältere Menschen, die unserer besonderen Zuneigung bedürfen. “

„Die ÖJAB war schon lange Zeit Teil des Bezirks“, erinnerte der Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. „Etwa mit dem Berufspädagogischen Institut. Das alte Haus Neumargareten wird nun neu genutzt werden. Die ÖJAB ist ein ganz wichtiger Teil Meidlings, und das wird sie auch weiterhin sein. “

Nachhaltige Lebensräume für Menschen

ÖJAB-Geschäftsührerin Monika Schüssler erläuterte: „ Wir bauen und gestalten Lebensräume für Menschen. Unsere Gebäude sind verzahnt gedacht, ineinander fließend geplant, einander nahe und miteinander verbunden. Denn auch in unser aller Leben ist alles miteinander verbunden. Alles wirkt aufeinander ein. Das Pflegewohnhaus und das Studierendenwohnheim sind Teil des neuen Stadtteils Lebenscampus Wolfganggasse, in den bald auch unsere Unterstützungsmaßnahme für Jugendliche Ausbildungsfit und das Berufspädagogische Institut der ÖJAB einziehen werden. Mit dem Lebenscampus wird ein nachhaltiger Traum war, und das bestärkt uns, weiter an unseren Träumen zu arbeiten. “

Die Finanzierung des ÖJAB-Pflegewohnhauses Neumargareten erfolgte durch einen Kredit der Raiffeisenlandesbank NÖ.-Wien. „ Mit diesen ÖJAB-Häusern ist ein Mehrwert für die Gesellschaft entstanden. Daher war es Raiffeisen Niederösterreich-Wien ein Anliegen, Finanzierungspartner zu sein “, so der Generalsekretär der Bank, Clemens-Wolfgang Niedrist. „Raiffeisen Niederösterreich-Wien und die ÖJAB arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich zusammen, basierend auf beidseitigem Vertrauen und auf einem gemeinsamen Wertefundament: Solidarität, Eigenverantwortung, Selbständigkeit von Menschen, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Die ÖJAB baut und gestaltet, Raiffeisen Niederösterreich-Wien finanziert und ermöglicht. Das ist eine nachhaltige Zusammenarbeit! “

Kunst entstand mit den Menschen im Haus



Die österreichische Künstlerin Birgit Schweiger gestaltete Eingangs- und Gemeinschaftsbereiche des Pflegewohnhauses mit malerisch-grafischen, dokumentarischen und installativ-raumgreifenden Arbeiten. „ Kunst am Bau ist im gemeinnützigen Bereich selten, und die ÖJAB hat hier eine Vorreiterrolle “, so Schweiger. „ Meine Kunst im Haus zeigt die Zartheit und Zerbrechlichkeit des Menschseins, das Werden und Vergehen. Ich habe meine Arbeit mit den Menschen im Haus abgestimmt, alles vor Ort gemacht und auf die Menschen reagiert. Dabei habe ich auch tolle Lebensgeschichten von Bewohnerinnen und Bewohnern gehört und einbezogen. “

„Wir sind eingezogen und haben uns gut eingelebt“, berichtete Monika Antl-Bartl, Direktorin des ÖJAB-Pflegewohnhauses Neumargareten und SeniorInnen-Bereichsleiterin der ÖJAB. „ Unser Ziel ist es, in einem familiären Umfeld Sicherheit und Geborgenheit zu geben und bei den Menschen höchstmögliche Zufriedenheit zu erreichen. “

Thomas Angster, Studierenden-Bereichsleiter der ÖJAB, informierte: „ Das Studierenden- und Lehrlingswohnheim ÖJAB-Haus Remise gibt jungen Menschen, die den ersten Schritt weg von Zuhause, von der Familie, in ein eigenes selbständiges Leben setzen, einen Hafen und eine Anlaufstelle. Es bietet Einzelzimmer als Rückzugsorte ebenso wie Gemeischaftsräume, um Netzwerke und Freundschaften zu knüpfen. “

Senior Michael Wolf, Evangelische Kirche A.B., und Pater Dariusz Schutzki, Katholische Kirche, Bischofsvikar Wien Stadt, nahmen gemeinsam eine ökumenische Segnung beider Wohnheime vor.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von den Studierenden Africa Dobner (Cello), Gabriel Dodin (Violine), Sofya Vardanyan (Violine) und Elias Vieira (Bratsche) aus dem Studierendenheim ÖJAB-Haus Johannesgasse. Andreas Gruber moderierte.

