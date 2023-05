31.000 Euro pro Quadratmeter: Benko verkauft Apple-Haus in Wien

Wie der GEWINN online berichtet, hat René Benkos Signa das Apple-Haus in der Kärntner Straße für 95 Millionen Euro an einen oberösterreichischen Industriellen verkauft.

Wien (OTS) - Der Verkauf der Kärntner Straße 11 ist die bisher größte Immobilientransaktion des heurigen Jahres. Deals dieser Dimension hatten zuletzt wegen der steigenden Zinsen Seltenheitswert. Bei dem Eckhaus auf der Wiener Einkaufsmeile handelt es sich allerdings auch um eine besonders begehrte Liegenschaft. Sie liegt unweit des Stephansplatzes im ersten Bezirk. Prominentester Mieter ist der Apple-Store.

Umgerechnet auf den Quadratmeter betrug der Preis für die Top-Lage knapp 31.000 Euro. Laut von GEWINN befragten Marktkennern ist das einer der höchsten Quadratmeterpreise, der beim Verkauf eines ganzen Hauses in der Wiener Innenstadt jemals erzielt wurde.

Neuer Eigentümer ist die JR Investment GmbH. Dahinter steht die Privatstiftung des oberösterreichischen Industriellen Josef Rainer. Dieser hatte 2017 seinen Anteil am Technologieunternehmen B&R für kolportierte 900 Millionen Euro an ABB verkauft. In den letzten Jahren investierte er immer wieder in Immobilien in besonders guten Lagen.

