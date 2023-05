Green Banking Pionier Raiffeisen Gunskirchen mit Erfolgsbilanz 2022 und neuem Vorstandsteam feiert 125-jähriges Jubiläum

Die eigenständige Genossenschaftsbank, die mit dem Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen Vorreiter für Green Banking ist, steigerte 2022 die Bilanzsumme und feiert 125-jähriges Jubiläum

Gunskirchen (OTS) - Raiffeisen Gunskirchen und das Umweltcenter blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: Das Geschäftsvolumen der eigenständigen Genossenschaftsbank konnte mit einem Plus von 5% oder 53 Mio. Euro auf 1,167 Mrd. Euro gesteigert werden. Vor allem das Umweltcenter als "Bank in der Bank" konnte mit ökologischen Finanzierungen und grünen Spar&Giroprodukten ein Plus von 16% erzielen. Die Bilanzsumme beträgt 2022 579 Mio. Euro, das ist eine Steigerung von 21 Mio. Euro oder 4%. Die Einlagen wuchsen 2022 um 1,6% auf 629 Mio. Euro, die Ausleihungen konnten um 7% auf 529 Mio. Euro gesteigert werden. Das eigenständig agierende Umweltcenter verzeichnete einen Anstieg des Geschäftsvolumens um 26. Mio. Euro auf nunmehr 168 Mio. Euro, das ist eine Steigerung um 16%. Rund 50% des Gesamtwachstums von Raiffeisen Gunskirchen kamen im Jahr 2022 vom Umweltcenter.

125 Jahre Raiffeisen Gunskirchen, zehn Jahre Umweltcenter – eine nachhaltige Erfolgsgeschichte

Was 1898 als Vorschusskassenverein in Gunskirchen begann, ist heute, 125 Jahre später, eine nachhaltige Erfolgsgeschichte. „Seit 1898 gehen wir von Raiffeisen Gunskirchen unseren eigenen Weg und haben uns vom regionalen Finanzpartner zur überregional agierenden Genossenschaftsbank mit Fokus auf Nachhaltigkeit und einem starken Firmenkundengeschäft entwickelt. Als Vorreiter im Bereich Green Banking leben wir seit 2012 mit dem Umweltcenter unsere Vision einer grünen Bank", erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Hubert Pupeter. Die nachhaltige Erfolgsgeschichte lässt sich auch in Zahlen belegen: Seit 2008 hat sich die Bilanzsumme von Raiffeisen Gunskirchen fast vervierfacht. „Lag sie 2008 noch bei 147 Mio. Euro, waren es 2012 bereits 192 Mio. Euro und nun, zehn Jahre später, beläuft sich die Bilanzsumme auf beachtliche 579 Mio. Euro“, verdeutlicht Pupeter. „Nach 125 Jahren, von denen ich 40 Jahre in der Geschäftsleitung tätig sein durfte, ist es nun an der Zeit, dass Raiffeisen Gunskirchen mit einem neuen, jungen Vorstandsteam in die Zukunft startet", so Pupeter. Mit Mag. Michael Kammerer als neuem Vorstandsvorsitzenden, Mag. Andreas Hohensasser und Mag. Kristina Haselgrübler übernehmen mit 1. Juli 2023 drei versierte Banker mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt das Ruder von Raiffeisen Gunskirchen und dem Umweltcenter. Schwerpunkte des neuen Vorstandes sind die verstärkte Spezialisierung als Beraterbank sowie die Weiterentwicklung von Raiffeisen Gunskirchen und dem Umweltcenter als grüne Bank in Österreich.

