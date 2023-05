NÖ LGA unterstützt angehende Medizin-Studierende bei der Aufnahme zum Studium

LR Schleritzko: Investitionen in bestens ausgebildetes Personal für die bestmögliche Gesundheitsversorgung in Niederösterreich

St.Pölten (OTS) - Mit der Aktion „NÖ studiert Medizin“ werden seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) viele Maßnahmen gesetzt, um Interessierte auf dem Weg zum Medizin-Studium und darüber hinaus zu begleiten und zu unterstützen. Eine gute Vorbereitung für den anspruchsvollen Aufnahmetest für „MedAT-Humanmedizin“ der Medizinischen Universitäten bietet der zehntägige Vorbereitungskurs, der gemeinsam von der LGA und dem IFS-Institut organisiert wird.

„Die letzten Jahre haben uns einmal mehr vor Augen geführt, was unser Personal im Gesundheitswesen leistet: Jeder und jede Einzelne erfüllt dabei einen unverzichtbaren Beitrag. Damit wir auch weiterhin die bestmögliche Gesundheitsversorgung für alle garantieren können, brauchen wir auch in Zukunft bestens ausgebildetes Personal. Deshalb setzen wir in NÖ wichtige Schritte: Zum einen wurden die Kapazitäten an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften auf über 700 Studienplätze erweitert. Zum anderen bieten wir mit der Aktion ‚NÖ studiert Medizin‘ ein umfangreiches Angebot für Interessierte und wollen mit dem Vorbereitungskurs helfen, den Aufnahmetest für das Medizinstudium bestens absolvieren zu können. Zusätzlich erhalten die jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eine finanzielle Förderung für die Kurs- und Prüfungskosten“, so der für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

Dass der Kurs gut angenommen wird zeigt ein Blick in die Vergangenheit, denn „alleine im Vorjahr konnten wir seitens des Landes NÖ in Summe über 260 Personen mit der Erstattung der Kurskosten, der Kosten für die Testsimulation oder Prüfungskosten unterstützen und stehen damit den Medizinerinnen und Medizinern von Morgen schon bei ihrem ersten Schritt in der Ausbildung zur Seite“, so Schleritzko weiter.

„Bei unserem Vorbereitungskurs im Rahmen der Aktion ‚NÖ studiert Medizin‘ erhalten die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in den verschiedensten Fachbereichen umfangreiche Lehrunterlagen und absolvieren am Ende des Kurses eine Testsimulation. Damit sind sie bestens auf den Test an den Medizinischen Universitäten vorbereitet“, führen der Direktor für Medizin und Pflege Markus Klamminger und der Geschäftsführer der Personalservice GmbH Andreas Achatz aus.

Die Kosten für den Vorbereitungskurs 2023 in der NÖ LGA in St. Pölten belaufen sich auf 699 Euro, wobei das Land NÖ über die Landesgesundheitsagentur mit einer Förderung von 350 Euro finanziell unterstützt. Alle Informationen zur Aktion und zu den Voraussetzungen für die Förderungen diverser Vorbereitungskurse sind unter www.noe-studiert-medizin.at zu finden. Außerdem können alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die einen Studienplatz erhalten haben und das Medizin-Studium im September starten, eine Rückerstattung von 110 € für die Prüfungskosten beantragen.

Weitere Informationen: NÖ Medienservice, medienservice @ noe-lga.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse