„Gesund fürs Leben“: Wiener Hilfswerk unterstützt Gesundheitsförderung im Alter

Wien (OTS) - Mit ehrenamtlichen Gesundheitsbuddys in den eigenen vier Wänden fit bleiben oder wieder fit werden und die Lebensqualität erhöhen – das ist der Gedanke hinter der Initiative „Gesund fürs Leben“. Interessierte können sich ab sofort für das kostenlose Angebot anmelden. Für all jene, die das Projekt des Wiener Hilfswerks als Gesundheitsbuddy (50+) unterstützen wollen, gibt es im Juni Informationsabende.



Im Rahmen der Initiative „Gesund fürs Leben“ trainieren geschulte ehrenamtliche Gesundheitsbuddys mit älteren, körperlich geschwächten Menschen. Mit Muskelaufbau-Übungen und Ernährungstipps steht dabei nicht nur die physische Gesundheit im Fokus – beim gemeinsamen Trainieren nimmt insbesondere der soziale Aspekt und damit verbunden die Förderung der mentalen Fitness eine essenzielle Rolle ein. Ein Thema, das gerade nach einer Zeit, die für viele Menschen von Einsamkeit und Isolation geprägt war, weiter an Bedeutung gewonnen hat. Die Teilnahme am Projekt, das von Mitteln des Sozialministeriums gefördert wird, ist kostenlos.

Gesundheitsbuddy werden

Das Wiener Hilfswerk freut sich auf Wienerinnen und Wiener ab 50 Jahren, die ältere Menschen unterstützen möchten. Mit dem Projekt sollen demnach nicht nur betagtere Menschen erreicht, sondern in der Rolle als Gesundheitsbuddys und im Sinne der Primärprävention auch Gesundheitseffekte in der Altersgruppe 50+ erzielt werden. Die Gesundheitsbuddys werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wiener Hilfswerks sowie Vortragenden von Physio Austria und der MedUni Wien professionell geschult, ehe sie gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden trainieren. Die Hausbesuche erfolgen über drei Monate zweimal wöchentlich, auf Wunsch ist auch eine Verlängerung möglich. Details zur Initiative für Freiwillige, die Gesundheitsbuddys werden möchten, gibt es bei den nächsten Informationsabenden Anfang Juni – um Anmeldung bei Katharina Prohaska unter +43 1 512 36 61-1662 (Mo–Do) wird gebeten.



Wann: 5. und 7. Juni 2023, 17.00 Uhr (Dauer ca. eine Stunde)

Wo: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Sie möchten mit Gesundheitsbuddys trainieren?

Falls Sie von Gesundheitsbuddys besucht werden und gemeinsam trainieren wollen, ersucht das Wiener Hilfswerk ebenfalls um Anmeldung bei Katharina Prohaska unter +43 1 512 36 61-1662 (Mo–Do). Weitere Informationen: www.gesund-fuers-leben.at.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



