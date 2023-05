Stocker: „Unseren Kindern ein sorgenfreies Aufwachsen ermöglichen“

Es entspricht unseren christlich-sozialen Werten, auf das Wohlergehen von Kindern zu achten

Wien (OTS) - „Wir müssen unseren Kindern ein sorgenfreies Aufwachsen ermöglichen. Diesen Anspruch haben wir als Volkspartei und es entspricht unseren christlich-sozialen Werten, auf das Wohlergehen von Kindern zu achten. Mit dem heute vorgestellten Maßnahmenpaket wird dort geholfen, wo die Teuerung am meisten zu spüren ist – bei unseren Familien mit Kindern und besonders bei Alleinerziehenden. In Hinblick auf die hohe soziale Treffsicherheit werden die Unterstützungsmaßnahmen nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern kommen unbürokratisch, treffsicher und zielgenau bei jenen Familien an, die diese Hilfe tatsächlich brauchen. Bei Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage sowie bei einer Bezugsgrenze von 2.000 Euro brutto pro Monat werden Familien mit Kindern künftig mit monatlich 60 Euro pro Kind unterstützt. Auch die Ausweitung des Schulstartpakets 'Schulstartklar' auf zwei mal 150 Euro pro Jahr und 60 Euro pro Monat zusätzlich für Sozialhilfebeziehende sorgen für massive Entlastung“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„In den vergangenen Monaten und Jahren waren die Menschen von multiplen Krisen betroffen. Mit mehreren Anti-Teuerungspaketen im Ausmaß von insgesamt über 50 Milliarden Euro wurde die österreichische Bevölkerung bereits massiv entlastet. Meilensteine wie die Abschaffung der kalten Progression und die Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen haben schon spürbare Unterstützung für unsere Familien und Kinder gebracht“, führt Stocker weiter aus und betont abschließend: „Auch in Zukunft ist es unser Anspruch, Familien und Kinder durch die Krise zu begleiten. Kinder sind der schützenswerteste Teil in unserer Gesellschaft – daher müssen wir gerade in Zeiten multipler Krisen alles dafür tun, um eine sorgenfreie Kindheit zu ermöglichen. Mit diesem Maßnahmenpaket werden wir diesem Anspruch gerecht.“

