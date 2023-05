8. PRAEVENIRE Gesundheitstage: Hirngesundheit geht uns alle an

Das Gesundheitssystem braucht mehr Gehirnaktivität! Ideen und Strategien für Bewusstseinsbildung, Demenzprävention, Versorgung und Pflegewesen liegen am Tisch.

Wien (OTS) - Neurologische Erkrankungen sind weltweit Nummer zwei der Todesursachen und der häufigste Grund für bleibende Behinderung im Alltag. Die PRAEVENIRE Initiative Brain Health 2030 hat im Vorjahr eine grundlegende Diskussion über die Demenzversorgung in Österreich angestoßen und gemeinsam mit Gesundheitsexpert:innen und Kooperationspartner:innen dringend erforderliche Maßnahmen erarbeitet. Bei den 8. PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten 2023 geben die Keynotes namhafter Mediziner:innen und Vertreter:innen relevanter Gesundheitsberufe Denkanstöße zur Weiterentwicklung und Optimierung der Demenzstrategie in Österreich.

Diskutieren Sie am Dienstag, 23. Mai 14:00 bis 15:00 Uhr mit:

Univ.-Prof. Dr. Stefanie Auer, stv. Dekanin der Fakultät für Gesundheit und Medizin, stv. Leiterin des Departments für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin und Leiterin des Zentrums für Demenzstudien der Donau Uni Krems

Dr. Thomas Czypionka, Head of IHS Health Economics and Health Policy

Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco, Präsident der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft

Dr. Doris Polzer, Geschäftsführerin bei Proges

Dr. Erwin Rebhandl, PRAEVENIRE Vorstandsmitglied und Präsident von AM PLUS

Schreckgespenst Demenz

Die Demenzerkrankung gilt als Pandemie einer alternden Gesellschaft. Demenzaufklärung und -prävention sollte daher viel früher ansetzen. Bereits mit 40 Jahren ist eine Analyse zur Demenzrisikobewertung möglich. Allerdings wird diese nicht als Kassenleistung angeboten. Dabei ist für das Gesundheitssystem die finanzielle und systemische Belastung bei Gehirnerkrankungen besonders hoch. Bekannte Demenzpräventionsmaßnahmen (Ernährung, Bewegung, Sozialkontakte usw.), Bewusstseinsbildung und Entstigmatisierung, Förderung früher Diagnose und innovativer Therapien und grundsätzlich alle Maßnahmen, die das besonders bei Demenzerkrankungen geforderte Pflege- und Betreuungswesen entlasten, könnten umfassend greifen und mit Demenz assoziierte Kosten dämpfen.

Gehirnfit bis ins hohe Alter

150.000 Menschen in Österreich leiden an Alzheimer-Demenz, prognostiziert werden 250.000 Erkrankte bis 2050. Gesundheitspolitische Akteur:innen und Entscheidungsträger müssen jetzt handeln. Die konkreten Handlungsempfehlungen sind im PRAEVENIRE Jahrbuch 2022/23 zusammengefasst und liegen am Tisch. Jetzt liegt es am Willen der Politik, die dringend erforderlichen Maßnahmen rasch umzusetzen. Denn für Patient:innen ist die Demenzerkrankung eine tägliche Herausforderung. Betroffen sind auch ihre Angehörigen und das soziale Umfeld. Deshalb: Nachdenken.Umsetzen.Jetzt!

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten 2023

Dienstag, 23. Mai 14:00 bis 15:00 Uhr

PRAEVENIRE Initiative Brain Health 2030

Programmblock Hirngesundheit

Datum: 23.05.2023, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Url: https://gesundheitstage.co.at/

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten 2023 Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich Ihren Platz!

