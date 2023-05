Stadt Wien als Vorreiterin für digitale Transformation in Österreich ausgezeichnet

Wien (OTS) - Bei der Verleihung des jährlich von Die Presse und Drei ausgelobten „Digital Impuls Award“ am 12.5.2023 gewann der Magistrat der Stadt Wien mit dem Projekt „Wien gibt Raum“ in der Kategorie „Digitale Transformation“. Damit unterstreicht die Stadt Wien ihre Rolle als Digitalisierungshauptstadt und bedeutende Akteurin für digitale Innovation in Österreich.

Der „Digital Impuls Award“ zählt zu den renommiertesten Preisen für digitale Innovation in Österreich und wurde im Jahr 2023 bereits zum fünften Mal vergeben. Die von Die Presse und Drei vergebene Auszeichnung prämiert den innovativen Einsatz von Technologien in den Kategorien „Innovation“ und „Transformation“.

„Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sie muss zu konkreten Verbesserungen im Leben der Menschen führen. Das ist unser Credo als Stadt und dem wird das Projekt „Wien gibt Raum“ voll und ganz gerecht. Ich freue mich, dass wir mit dieser Auszeichnung unsere führende Rolle im Bereich der digitalen Transformation einmal mehr unterstreichen können“, so Digitalisierungsstadträtin Ulli Sima.

Das Projekt „Wien gibt Raum“ des Magistrats der Stadt Wien konnte sich dieses Jahr aus über 100 eingereichten Projekten namhafter Unternehmen durchsetzen und wurde in der Kategorie „Digitale Transformation“ als Siegern ausgezeichnet. Das Siegerprojekt digitalisiert die Prozesse und Services zur Nutzung öffentlicher Flächen durch Bürger*innen und Unternehmen. Besonders ausgezeichnet wurde der Ansatz, neuartige digitale Technologie zu nutzen, um Prozesse und Services zu optimieren. Damit unterstreicht die Stadt Wien ihren Anspruch, auch bei Digitalisierung den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.

„Mit „Wien gibt Raum“ werden viele Prozesse (Antragsbearbeitungen, Einreichungen, etc) zeit- und ressourceneffizienter und damit letztendlich auch kund*innenfreundlicher,“ sagt Magistratsdirektor Dietmar Griebler. „Unser Projekt ist richtungsweisend - als Verwaltung haben wir damit ein Alleinstellungsmerkmal im europäischen Bereich. Mit „Wien gibt Raum“ ist der Digitalisierungshauptstadt ein weiterer großer Wurf gelungen.“

Mit „Wien gibt Raum“ hat die Stadt Wien die Prozesse nur Nutzung öffentlicher Flächen digitalisiert und neu organisiert. Das Projekt konzipiert den gesamten Prozess von der Kund*innenschnittstelle ausgehend neu und schafft dafür eine nahtlose digitale Lösung – vom Antrag über die Genehmigung bis zur Verrechnung. Der Fokus des Projekts liegt auf der Transformation eines gesamten Bereichs und verbessert die Zusammenarbeit von 15 Organisationseinheiten der Stadt Wien. Dafür werden moderne, geodatenbasierte Werkzeuge geschaffen und die internen Prozesse, gesetzlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen neu aufgestellt – also Digitalisierung im umfassenden und nachhaltigen Sinn realisiert. Dies kommt Bürger*innen und Unternehmen durch einfachere Onlineanträge, schnellere Verfahren und mehr Service zu Gute.

Über Wien gibt Raum

Das Projekt „Wien gibt Raum“ läuft von 2017-2023 und wird von der Stadt Wien – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten (MA 46) geleitet. Es organisiert die Zuständigkeiten für die Bewilligung und Verwaltung von Objekten und Aktivitäten im öffentlichen Raum neu. Grundlage für viele Schritte des Programmes ist die Digitalisierung des öffentlichen Raums durch moderne „Mobile Mapping“ Technologie, mit der ein digitales hochpräzises Abbild des Straßenraums zur Verfügung steht.

