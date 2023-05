Grüne Wien/Pühringer begrüßen Paket gegen Kinderarmut im Bund

Regierungspaket hilft rasch und treffsicher – Grüne Wien fordern rasche Reform der Wohnbeihilfe und gratis Essen in Kinderbetreuungseinrichtungen

Wien (OTS) - Die Grünen Wien begrüßen das von Bundesminister Johannes Rauch heute Früh vorgestellte Paket zur Bekämpfung von Kinderarmut: Es beinhaltet treffsichere Maßnahmen zur Unterstützung von 400.000 armutsgefährdeten Kindern in Österreich.

„Die massiven Teuerungen treffen Kinder von Familien, deren Einkommen klar unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen, besonders hart. Das heute von Bundesminister Rauch vorgestellte Paket unterstützt rasch an der richtigen Stelle. Wir begrüßen vor allem die Dimension dieses Pakets, die wirklich einen Unterschied macht und in diesen Krisenzeiten echte Unterstützung und Hilfe für armutsgefährdete Familien und Kinder sicherstellt“, sagt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.

Während im Bund nach der Anpassung der Sozialleistungen im Jänner erneut wichtige Schritte zur Bekämpfung von Kinderarmut gesetzt werden, verschärft die Wiener Stadtregierung durch Gebührenerhöhung die Situation für viele armutsgefährdete Kinder massiv. Erst letzte Woche wurde von Stadtrat Wiederkehr angekündigt, die Essens- und Betreuungsbeiträge an Horten und offenen Ganztagsschulen zu erhöhen. Pühringer: „Es ist unmoralisch, zusätzliche Kosten auf armutsgefährdete Familien abzuwälzen, statt die Chance zu nutzen, sie von diesen Kosten zu befreien. Bürgermeister Ludwig muss den Plan seines Bildungsstadtrats stoppen und weitere Belastungen abwenden“, fordert Pühringer.

Dazu zählt nicht nur ein Teuerungsstopp an den betroffenen Bildungseinrichtungen. Die Grünen Wien fordern auch eine raschere Reform der Wiener Wohnbeihilfe sowie gratis Essen in Kinderbetreuungseinrichtungen: „Die Wienerinnen und Wiener leiden jetzt unter den hohen Wohnkosten und unter davongaloppierenden Gebühren. Wir Grüne werden dafür kämpfen, dass die Wiener Bevölkerung rasch eine leistungsfähige Wohnbeihilfe bekommt und die Teuerung an Schulen und Horten endlich gestoppt wird“, so Pühringer abschließend.

