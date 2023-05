E-Control als Vorreiter in Europa - Meilenstein für Gas-Herkunftsnachweise erreicht

E-Control als erste Stelle in Europa zur Ausstellung von Gas-Herkunftsnachweisen berechtigt

Wien (OTS) - Österreich, vertreten durch die zuständige Behörde E-Control, schließt sich als erstes europäisches Land an den Hub zum Handel von Gas-Herkunftsnachweisen an. „Nach unserer Vorreiterrolle bei den Strom-Herkunftsnachweisen werden wir nun auch zum Vorbild bei den Gas-Herkunftsnachweisen. Wir sind sehr stolz darauf, hier zum Role-Model für ganz Europa zu werden.“, zeigt sich der Vorstand der E-Control, Alfons Haber erfreut.

Der lange Weg zu den Gas-Herkunftsnachweisen

Als offizielles Gremium der Handelsschnittstelle fungiert die Association of Issuing Bodies (AIB). Diese hat der E-Control nach einem umfassenden Systemaudit die uneingeschränkte Nutzung der Schnittstelle erteilt. Damit gibt es nun auch für Gas die Möglichkeit, über die E-Control Nachweise betrugssicher und rechtskonform zu handeln und einzusetzen. Die AIB betreibt seit über 20 Jahren eine Schnittstelle für den europaweiten Handel von Herkunftsnachweisen für Strom und nun auch für Gas und vereint über 30 Länder in Europa.

Gesetzlicher Auftrag an die E-Control

Die E-Control ist die einzige Stelle in Österreich, die dazu berechtigt ist, Nachweise für Strom und Gas auszustellen und die Strom- und Gaskennzeichnung zu überwachen. Im Jahr 2023 sind Versorger, die in Österreich Gaskunden beliefern, erstmals verpflichtet, auf ihren Endkundenrechnungen eine Gaskennzeichnung auszuweisen. Dazu bedienen sie sich den Herkunftsnachweisen, die ausschließlich in der Registerdatenbank der E-Control generiert, gehandelt und entwertet werden. Bisher erfolgte die Gaskennzeichnung auf freiwilliger Basis.

„Die E-Control wird nun europaweit federführend an weiteren Standards und Normen arbeiten. Einem möglichen intransparenten Wildwuchs an Nachweisen soll so von vornherein ein Riegel vorgeschoben werden.“, betont der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch

Wie im Strombereich seit Jahren erfolgreich eingesetzt, etabliert sich nun auch für Gas ein einheitlicher Markt für Nachweise. „Harmonisierung, Standards, Transparenz und Glaubwürdigkeit sorgen für Liquidität und Marktwachstum.“, so Urbantschitsch abschließend.

Aktuelle Informationen zur Gaskennzeichnung sind auf der Homepage der E-Control unter https://tinyurl.com/2acmm674 zu finden.

