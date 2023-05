Luzia Strohmayer-Nacif wird Leiterin des APA Visual Desk

Ausbau des Bild- und Bewegtbild-Angebots führt Bilderdienst, Videodienst und Bildagentur unter einem organisatorischen Dach zusammen

Wien (OTS) - Die APA – Austria Presse Agentur stärkt ihre Aktivitäten im Bild- und Bewegtbild-Bereich und führt sie unter einem gemeinsamen organisatorischen Dach zusammen. Luzia Strohmayer-Nacif (43), bisher Leiterin der Bildagentur APA-PictureDesk, übernimmt mit 1. Juni die Leitung des APA Visual Desk mit den Abteilungen Bilderdienst, Videodienst und PictureDesk. Sie verantwortet damit in zentraler Rolle den Ausbau des Angebots, die Entwicklung neuer visueller Nachrichtenprodukte sowie die technologische Erweiterung von KI-gestützten Bildservices.

„Bild- und Video-Journalist:innen sowie am Markt orientierte Produktverantwortliche arbeiten am Visual Desk gemeinsam an der Ausgestaltung unserer Inhalte und schaffen neue visuelle Formate und Produkte fürs Digitale”, so APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger.

Luzia Strohmayer-Nacif studierte Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Fotografie am Birmingham Institute of Art and Design, war als Fotoredakteurin in Buchverlagen in London und Buenos Aires tätig und schloss ihre medienwissenschaftlichen Studien mit einer Thesis zum Thema „Copyright, copyleft?“ ab. Seit 2005 arbeitet sie bei der Bildagentur APA-PictureDesk, zunächst im Content Management und als Sales Executive, seit 2016 als Leiterin der Bildagentur.

In den vergangenen Jahren positionierte sie PictureDesk neben dem inhaltlichen Bildgeschäft verstärkt an der Schnittstelle zu KI-Technologie und Software im Fotobereich, etwa mit der Entwicklung des Bildredaktionssystems PIX sowie mit dem „Visual Trust AI”-Service zur Personenerkennung in Bildern. Seit 2022 ist Luzia Strohmayer-Nacif Vorstandsmitglied im Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. (BVPA).

Der APA-Bilderdienst versorgt die österreichische Medienbranche pro Jahr mit 40.000 bis 45.000 aktuellen Bildern und Themenbildern der APA-Fotograf:innen. Die fotojournalistische Begleitung der Geschehnisse in ganz Österreich wird ergänzt durch den AFP-Bilderdienst, der das Weltgeschehen in ca. 5.000 Bildern täglich abbildet. Der APA-Videodienst produziert etwa 100 Bewegtbild-Beiträge pro Monat quer durch alle Ressorts und liefert darüber hinaus monatlich 40 bis 50 Livestreams.

Die Bildagentur APA-PictureDesk vereint auf www.picturedesk.com 60 Millionen Fotos der APA-Bildredaktion und zahlreicher freier Fotografinnen und Fotografen sowie von mehr als 60 internationalen Partneragenturen – darunter dpa, Magnum oder Reuters. Die Auswahl in der größten Bildagentur Österreichs reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Infografiken bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern.

