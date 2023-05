Karas, Kern und Brunner laden zu einem Europa Abend zum Thema Energie

Das BürgerInnen Forum Europa veranstaltet einen Europa Abend zu den großen energiepolitischen Fragen. Gunter Erfurt und Gernot Wagner liefern Impulse. Corinna Milborn führt durch den Abend.

Wien (OTS) - Der Europa Abend des BürgerInnen Forum Europa zum Thema Energie bietet einen entspannten Rahmen für einen konstruktiven und inhaltlichen Dialog – abseits der tagespolitischen Debatten.

Nach einer Begrüßung und Eröffnung durch Othmar Karas und Christian Kern begrüßen wir zwei international anerkannte Experten als Impulsgeber bei unserem Europa Abend. Den Anfang macht Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. Meyer Burger ist ein börsennotierter Produzent von besonders effizienten und nachhaltigen Solarmodulen – 100% made in Europe. Im Anschluss erwartet Sie Gernot Wagner, Klimaökonom an der Columbia Business School. Der Österreicher zählt zu den gefragtesten Autoren und Speakern. Sein Buch “Klimaschock” wurde von der Financial Times und McKinsey & Company zu einem der 15 besten Wirtschaftsbücher 2015 ausgezeichnet.

Interessante Einblicke in die heimische Energiebranche bietet eine Diskussionsrunde mit Martin Graf (Vorstandsdirektor Energie Steiermark AG), Leonhard Schitter (Vorstandsvorsitzender Energie AG), Johann Pluy (Vorstand ÖBB-Infrastruktur AG) und Barbara Schmidt (Generalsekretärin Österreichs Energie).

Den Abschluss des Abends macht ein konstruktives Streitgespräch: Christiane Brunner (Vorständin CEOs for Future und Abg.z.NR „Die Grünen“ a.D) diskutiert mit Günther Ofner (Vorstandsdirektor Flughafen Wien AG) über aktuelle Fragen wie Technologieoffenheit, wirtschaftliche Chancen und die Notwendigkeit der grünen Wende.

MedienvertreterInnen sind herzlich willkommen! Wir bitten um Anmeldung unter office @ buergerforum-europa.at oder ‭+43 1 7484500.

Europa Abend zum Thema Energie

Datum: 22.05.2023, 18:00 - 20:30 Uhr

Ort: Meinls Rösthalle

Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gabriel Karas

Stv. Geschäftsführer



karas @ buergerforum-europa.at

‭+43 1 7484500-02‬