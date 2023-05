Verband der Auslandspresse in Wien mit neuem Webauftritt

Die Online-Präsenz vom Verband der Auslandspresse (Foreign Press Association in Vienna) wurde grundlegend erneuert und ist ab sofort online.

Wien (OTS) - Die neue, aufgeräumte Website des Verbandes der Auslandspresse in Wien kommt in einer eleganten und schlichten Bildsprache daher. Diese betont gleichzeitig die tiefe Verankerung des 1945 gegründeten Verbands in Wien und seine Weltoffenheit.



Die Website liefert dem interessierten Publikum alle relevanten Informationen auf einen Blick. Die Vertretung der Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen in Österreich wird damit sichtbarer und erreichbarer. Bei der Neukonzeption arbeiteten Generalsekretär, Präsident und Geschäftsführer eng zusammen. Zur technischen Erneuerung gehört auch die Umstellung auf eine zeitgemäße E-Mail-Adresse und der Aufbau einer Präsenz auf LinkedIn.



Besondere Anerkennung gebührt dabei dem Generalsekretär Professor Birol Kilic, der mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ehrenamtlich die Art Direction, das Design und die technische Umsetzung der Website übernommen hat. Die Verbandsführung dankt ihnen herzlich!



Sie finden den Verband der Auslandspresse ab sofort unter http://www.auslandspresse.at

Die neue E-Mail-Adresse lautet: info @ auslandspresse.at

Rückfragen & Kontakt:

Verband der Auslandspresse in Wien

Präsident

Dr. Ivo Mijnssen

Tel.: 01/5335402

E-Mail: info @ auslandspresse.at