Superbrands Austria Jubiläums-Tribute-Event 2022/23: Österreichs Superbrands und die beste Non-Profit-Brand wurden gekürt

Beim Tribute Event zum 10-Jahres-Jubiläum von Superbrands Austria wurde auch der Honorary Superbrand Award für die beste Non-Profit-Marke vergeben. Das Rennen machte Licht ins Dunkel.

Wien (OTS) - Die traditionelle Gala von Superbrands Austria, wie schon vor zwei Jahren im Palais Berg in Wien, versammelte am Donnerstag den 11. Mai wieder die Vertreterinnen und Vertreter von Österreichs besonders starken B2C- und B2C-Marken und ehrte die Menschen stellvertretend für ihre Superbrands. Rund 120 geladene Gäste aus der Marketing- und Medienwelt verfolgten den Tribute Event, bei dem 23 Brands die begehrten Awards erhielten. Als Marken, die sich messbar von ihren Mitbewerbern unterscheiden, als würdige Superbrands.

András Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands CE, bedankte sich beim Brand Council, bei den treuen Partnern von Superbrands Austria, bei den Marktforschern, die die Basis bei der Ermittlung der besten Brands liefern, bei den herausragenden Marken und ihren Vertreterinnen und Vertretern sowie bei den Mitarbeitern der Superbrands Organisation: „Sie alle haben in den letzten zehn Jahren mit ihrer Expertise und ihrem Einsatz wesentlich zur Erfolgsgeschichte des Superbrands Austria Programms beigetragen. Ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für diese gemeinsam erreichten Erfolge und für die Relevanz und Seriosität unserer Arbeit ist wohl, dass unser Team von Superbrands CE ab diesem Jahr auch Superbrands Germany betreuen darf.“

Als SUPERBRANDS AUSTRIA 2022/23, also zu Österreichs herausragenden Marken im B2C-Bereich, wurden gekürt: TUI, Landzeit, Tourismusverband Schladming-Dachstein, Kelly’s, Soletti, Barilla, Westfield SCS, CEWE, Lenz Moser und Alpina.

Den begehrten Award für die BUSINESS SUPERBRANDS AUSTRIA holten sich für 2022 und 2023: Swiss Life Select, Novomatic, Leadersnet, REIWAG, Baumit, RE/MAX, Porsche Bank, MedUniWien, BRAMAC, SHT, MEWA und Metro.

Sogar in beiden Kategorien, also bei Superbrands (B2C) und auch Business Superbrands (B2B) Austria, war die Wiener Städtische siegreich.

Mit dem Honorary Superbrand Award werden Organisationen gewürdigt, die gesellschaftlich nützlich, zukunftsorientiert, innovativ und menschlich sind und ihre Marke erfolgreich aufbauen und effektiv kommunizieren. Auch auf diesem Markt herrscht Wettbewerb und der Erfolg muss hart erarbeitet werden: Licht ins Dunkel, Gewinner des Honorary Brand Awards 2022/23, ist seit genau 50 Jahren in Österreich nicht nur ein Medien-Ereignis zu Weihnachten wie auch das ganze Jahr über, sondern vor allem ein Synonym für zielgerichtete und effektive Hilfe für Menschen in Not.

Durch den Jubiläums-Tribute-Event führte ebenso charmant wie souverän Jacqueline Knollmayr, Moderatorin, Schauspielerin & Sprecherin. Die chillige musikalische Umrahmung der glanzvollen Gala im Palais Berg kam von Savage Y Suefo & Fedora, für das exzellente Catering zeichnete BRoK verantwortlich.

