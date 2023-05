Quelle Österreich wird zu Universal: Zwei Traditionsunternehmen gehen in Zukunft einen gemeinsamen Weg

Strategische Vorwärtsmaßnahme: Quelle Österreich und Universal vereinen sich und bieten viele Vorteile für die Kund*innen

Universal begrüßt Quelle Österreich Kund*innen, die durch die Fusion keinerlei Nachteile erfahren

Gesicherte Arbeitsplätze und neue Büroflächen für den Salzburger Standort ab 2025



Ab 01.06.2023 verschmilzt Quelle Österreich mit dem Online-Versandhändler Universal, um sich am Markt strategisch erfolgreich zu positionieren. Quelle Deutschland ist von der Verschmelzung nicht betroffen und agiert im deutschen Markt weiterhin eigenständig.

Quelle Österreich wird zu Universal

Mit diesem Schritt vereinen sich zwei österreichische Online-Shops der UNITO-Gruppe (OTTO, UNIVERSAL, QUELLE, ACKERMANN und LASCANA). Mag. Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung, erklärt: “ Als E-Commerce-Unternehmen muss man entweder sehr groß oder sehr speziell sein, um am Markt erfolgreich zu bleiben. Die UNITO-Gruppe schlägt den Weg ein, groß zu sein. Deswegen fokussieren wir uns auf die Leadmarken OTTO Österreich und Universal. Diese beiden Marken stärken wir, um langfristig die Nummer zwei am Markt zu werden. ” Der Versandhändler Quelle Österreich schaffte 2011 den Absprung vom einstigen Katalogversender zum Online Pure Player und spezialisierte sich in der Vergangenheit auf Elektroartikel, Möbel und Technik.

Universal begrüßt Quelle Kund*innen

Ab 01.06.2023 begrüßt Universal alle Quelle Österreich Konsument*innen, die automatisch von quelle.at zu universal.at weitergeleitet werden. Offene Bestellungen, die bereits über quelle.at getätigt wurden, werden wie gewohnt bearbeitet und geliefert. Artikel, die in den eigenen Warenkörben und Merkzettel gespeichert wurden, sind dann auch im neuen Universal Konto auffindbar. Sollte dies bei wenigen Kund*innen aufgrund der technischen Umsetzung nicht möglich sein, steht ihnen der Kundendienst jederzeit zur Verfügung. Sie profitieren hingegen vom unkomplizierten Weitershoppen und den zahlreichen Vorteilen auf universal.at. Zum Beispiel sammeln sie in Zukunft bei jedem Einkauf jö-Punkte, die sie bei zahlreichen Partnern des jö Bonus Club einlösen können. Im Vorfeld wurden die Kund*innen im Online-Shop, postalisch und per E-Mail über die bevorstehende Verschmelzung und die dazugehörigen Abwicklungen informiert.

Gesicherte Arbeitsplätze und neue Büroflächen ab 2025

Die Marktposition von Universal wird durch die Verschmelzung deutlich gestärkt, wodurch die UNITO-Gruppe den nächsten Schritt in der fokussierten Markenstrategie geht, um in Zukunft die Nummer zwei am österreichischen Markt zu werden. In Hinblick darauf konnten alle Arbeitsplätze am Standort Salzburg gesichert werden. Außerdem wird der Standort in Zukunft noch moderner: Im Dezember 2025 übersiedeln alle Salzburger Mitarbeiter*innen ins neu errichtete “Alpareal”. Harald Gutschi freut sich: “ Mit dem Umzug in ein völlig neues Bürogebäude setzen wir ein wichtiges Zeichen, denn der neue Standort wird viel energieeffizienter sein. Außerdem sind unsere Mitarbeiter*innen dann in ihrer Arbeitsweise noch flexibler und die neuen Räumlichkeiten und abgetrennten Bereiche erleichtern ihre individuellen Anforderungen im Berufsalltag. Es werden sich nicht nur unsere Mitarbeiter*innen wohl fühlen, sondern wir schaffen damit Platz, um unserer gelebten Unternehmenskultur mehr Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben. ”

