8. PRAEVENIRE Gesundheitstage: Mit gesunder Leber lebt es sich besser

Start der PRAEVENIRE Initiative Lebergesundheit 2030 am 23. Mai 2023! Diskutieren Sie mit Expert:innen über die Bedeutung der Leber für Patient:innen und das Gesundheitssystem.

Wien/Seitenstetten (OTS) - Gestalten Sie die Zukunft der österreichischen Gesundheitsversorgung mit! Im Rahmen der 8. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten 2023 von 22. bis 26. Mai steht der Auftakt zur neuen PRAEVENIRE Initiative Lebergesundheit 2030 am Programm. In Österreich ist jeder Dritte von einer nichtalkoholischen Fettleber (NAFLD) betroffen. Etwa 70 Prozent davon leiden zusätzlich an Übergewicht, Adipositas oder Diabetes. Die Kombination aus einer Fettlebererkrankung und Übergewicht kann zur Beschleunigung einer chronischen Lebererkrankung beitragen. Solche chronischen oder seltenen Lebererkrankungen bedeuten für Betroffene einen langen Leidensweg, oft gefolgt von Leberkrebs, und erfordern hohe Investitionen seitens des Gesundheitswesens. Bei Gesundheitskompetenz und Präventionsmaßnahmen, früher Diagnostik und innovativen Therapien gibt es dringenden Handlungsbedarf. Ziel der neuen PRAEVENIRE Initiative ist es, die Lebergesundheit ins Blickfeld gesundheitspolitischer Strategien und Planungen zu rücken.

Diskutieren Sie am Dienstag, 23. Mai 2023, 15:00 bis 16:00 Uhr mit den Gesundheitsexpert:innen und Podiumsgästen:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Ludwig Kramer, Klinik Hietzing Wien des Wiener Gesundheitsverbunds, spricht über „Leber in Not – Ernährung bei Lebererkrankungen aus Sicht der aktuellen Leitlinien“.

Von Assoz. Prof. Dr. Vanessa Stadlbauer-Köllner, Med Uni Graz, erfahren Sie Wissenswertes über die „Darm-Leber-Achse“.

Univ.-Prof. Dr. Michael Trauner von der MedUni Wien, stellt die Frage: „Herausforderung seltene Lebererkrankungen – gar nicht so selten?“.

Thomas Czypionka, Head of IHS Health Economics and Health Policy,



Andreas Huss, MBA, stv. Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse und

Angelika Widhalm, Vorsitzende der Hepatitis Hilfe Österreich – Plattform Gesunde Leber, bringen wichtige Expertisen aus ihrer jeweiligen Perspektive in die Diskussion ein.

Am folgenden Tag stehen diese Schwerpunktthemen im Zuge des PRAEVENIRE Gipfelgesprächs „PRAEVENIRE Initiative Lebergesundheit 2030 – Eine unterschätzte Herausforderung für die Gesundheit“ am Programm (Mittwoch, 24.05.2023, 09:00 bis 11:00 Uhr). Die teilnehmenden Gesundheitsexpert:innen gehen vertiefend auf die Herausforderungen und die jüngsten Erkenntnisse aus der medizinischen Forschung ein. Die Essenzen aus beiden Programmpunkten werden im Kapitel zur PRAEVENIRE Initiative Lebergesundheit 2030 des PRAEVENIRE Jahrbuchs 2023/24 zusammengefasst. Die PRAEVENIRE Forderungen und dringend erforderlichen Maßnahmen zur Optimierung des Gesundheitswesens werden den relevanten Stakeholdern und politischen Entscheidungsträgern überreicht und so in den politischen Diskurs eingebracht.

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten 2023

Dienstag, 23.05.2023, 15:00 bis 16:00 Uhr:

PRAEVENIRE Initiative Lebergesundheit 2030



Mittwoch, 24.05.2023, 09:00 bis 11:00 Uhr:

PRAEVENIRE Gipfelgespräch „PRAEVENIRE Initiative Lebergesundheit 2030 – Eine unterschätzte Herausforderung für die Gesundheit“

Datum: 23.05.2023, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Url: https://gesundheitstage.co.at/

8. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten 2023 Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich Ihren Platz!

