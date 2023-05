Welttag der klinischen Forschung: AstraZeneca setzt Maßstäbe in der Therapieentwicklung

Klinische Studien als Wegbereiter für eine verbesserte Gesundheitsversorgung – AstraZeneca führend in Österreich beteiligt.

Wien (OTS) - Arzneimittelinnovationen eröffnen neue Behandlungsoptionen, verbessern die Lebensqualität und geben Patient:innen neue Hoffnung. Der Welttag der klinischen Forschung am 20. Mai lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung klinischer Forschung. AstraZeneca nimmt dabei eine führende Rolle in Österreich ein, insbesondere im Bereich der Onkologie. Diese ist unter anderem durch die Zusammenarbeit und Kooperation mit starken Partner:innen wie Universitätskliniken und Spitälern möglich.

Die pharmazeutische Industrie investiert in pharmazeutische Forschung & Entwicklung in Österreich. Der Löwenanteil der klinischen Forschung entfällt dabei auf die Onkologie – mehr als die Hälfte der klinischen Studien im Jahr 2020 entfielen auf die Krebsforschung [1]. Die klinische Forschung nimmt eine überaus wichtige Rolle für die Entwicklung innovativer Therapien ein. Sie ermöglicht Patient:innen den Zugang zu medizinischen Entwicklungen und trägt dazu bei, die Ausbildung für Mediziner:innen zu fördern – nur so kann eine Befassung mit state-of-the-art-Medizin gewährleistet werden. Aber auch aus wirtschaftlicher Sicht sind klinische Studien von großer Bedeutung, da sie nachweislich eine hohe Wertschöpfung erzielen: so generiert jeder Euro, der in klinische Studien investiert wird, 1,95 Euro für die österreichische Wirtschaft [2].

AstraZeneca in Österreich auf Pole Position

Mit 49 laufenden klinischen Studien ist AstraZeneca derzeit das Unternehmen mit den meisten klinischen Studien im Land3. Geforscht wird in allen therapeutischen Gebieten, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Immunologie und Infektionskrankheiten bis zur Onkologie und seltenen Erkrankungen. Eine Vorreiterrolle nimmt AstraZeneca bei der Entwicklung neuer Krebsmedikamente ein: AstraZeneca ist national führend bei Lungenkrebs und auch unter den Top 3 Unternehmen mit den meisten klinischen Studien für Eierstock- und Brustkrebs in Österreich [3].

" AstraZeneca investiert überdurchschnittlich in die nationale klinische Forschung und treibt damit die Forschungsaktivität in Österreich an. Uns ist wichtig, dass wir zeigen, dass es hier in Österreich sehr gute Forschung gibt, in die es sich lohnt zu investieren. Schließlich kommt diese Forschung unmittelbar den Patientinnen und Patienten zugute ", sagt Filippo Fontana, Geschäftsführer von AstraZeneca Österreich. „ Im Jahr 2021 hat AstraZeneca 3,5 Millionen Euro allein für klinische Forschung in Österreich investiert. Damit setzen wir uns aktiv für eine bessere medizinische Versorgung ein “, so Fontana weiters. Bis 2030 sollen mindestens 15 neue Moleküle aus dem globalen Entwicklungsprogramm des Unternehmens zur Zulassung gebracht werden. „ Viele davon werden im Rahmen von klinischen Studien in Österreich mitentwickelt “, schließt Fontana.



Zusammenarbeit als Schlüssel für medizinischen Fortschritt in Österreich

Die erfolgreiche Entwicklung von Medikamenten hängt auch von starken Partner:innen ab – das Unternehmen verfolgt deshalb eine Forschungsstrategie, die auf Zusammenarbeit mit Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Biotech-Unternehmen setzt, um neue Erkenntnisse in der medizinischen Forschung zu gewinnen und Innovationen zu ermöglichen. " Die Zusammenarbeit mit führenden akademischen und wissenschaftlichen Einrichtungen ist für uns von entscheidender Bedeutung, um unsere Forschungsziele zu erreichen und neue Therapien zu entwickeln ", sagt Dr. Botond Ponner, Medical Director bei AstraZeneca Österreich.

AstraZeneca leistet durch klinische Forschung und Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowohl einen unmittelbaren Beitrag zur Patientenversorgung, als auch zur Aus- und Weiterbildung von Mediziner:innen in innovativen Therapien und schafft damit gleichzeitig einen Mehrwert für die Wirtschaft in Österreich.

