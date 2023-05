Grüne NÖ: Schwarz-Blau zockt mit EVN-Sonderdividende Niederösterreicher:innen ab

LAbg. Ecker: „Schwarz-blaue EVN weiterhin einer der teuersten Energieanbieter“

St. Pölten (OTS) - Die von der schwarz-blauen NÖ Landesregierung kontrollierte EVN plant die Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2022/23.

Landtagsabgeordneter Georg Ecker kritisiert dies scharf: „Schwarz-Blau lässt die EVN gewähren und hält in Niederösterreich die Stromtarife auf einem viel zu hohen Niveau. Damit zocken ÖVP und FPÖ in Niederösterreich unsere Haushalte ab. Gleichzeitig werden mittels Sonderdividende die Aktionäre mit den Überschüssen belohnt und über die Mehreinnahmen durch die Haushalte bereichert. Daher Rote Karte für die Abzocke.“ Der Grüne beharrt darauf, dass die Preissenkungen an den Strombörsen endlich an die Kund:innen weitergegeben werden.

„Eine Rückkehr zur GmbH zu 100 % in Landeshand nach dem steirischen Vorbild ist der sicherste Weg zu niedrigen Tarifen, denn dann schauen zu 100 % die Grünen als Opposition der EVN auf die Finger.“, schließt Ecker ab.

