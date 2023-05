Erde brennt: Make them Pay

Wien, 16.5.2023: Erde Brennt beteiligt sich mit einer Hausbesetzung und KÜFA (Küche für Alle) an den neu gestarteten internationalen Protesten von End Fossil.

Wien (OTS) - In der Früh besetzten Aktivist:innen von Erde Brennt ein langjährig leerstehendes Haus in Breite Gasse im 7. Bezirk. Mit der Aktion soll auf den prekären Wohnungsmarkt aufmerksam gemacht werden. Die Aktivist:innen brachten ein Banner an mit dem Schriftzug “Leerstand verbieten- runter mit den Mieten” und verließen das Haus wieder freiwillig.

“ Eine leistbare Wohnung in Wien zu finden, ist für viele fast unmöglich geworden. Gleichzeitig haben wir unglaublich viele unbewohnte und leere Wohnungen in Wien. Wir fordern das Ende von Spekulation mit Wohnraum und eine verpflichtende Meldestelle für Leerstand. Es kann nicht sein, dass Menschen nicht mehr heizen, um ihre Miete weiter bezahlen zu können, während aufgrund von Spekulationen tausende Wohnungen leerstehen. ” sagt Amina Guggenbichler, Sprecherin der Erde Brennt Bewegung in Wien.

„ Mit unserem Protest sind wir Teil der internationalen Bewegung End Fossil. Wie schon letzten Herbst fanden auch diesen Frühling mehr als 60 Besetzungen auf der ganzen Welt statt. Wir jungen Menschen haben keine Lust, weiter zuzuschauen, wie für Profite unsere Lebensgrundlage zerstört wird und Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können. ”, so Bruno Sanzenbacher, Sprecherin von Erde Brennt.

Zeitgleich zu der Besetzung veranstaltet Erde Brennt unter dem Motto "Make them Pay - Eat the Rich” eine Essensausgabe, um auf die steigenden Lebensmittel-, Miet- und Energiepreise aufmerksam zu machen. Bei der Essensausgabe wird veganes Essen verteilt mit den Köpfen von Karl Nehammer, Harald Mahrer Präsident der WKO und Rene Benko.

“ Wir wollen damit sozialen Missständen ein Gesicht geben und ausgewählte Verantwortliche benennen, die das jetzige System als alternativlos darstellen. Wie kann es sein, dass die Gewinner:innen des kapitalistischen System immer noch in Privatjets fliegen können, aber gleichzeitig Solidarität und Sparsamkeit bei Energiefragen vom Rest der Bevölkerung einfordern? ” sagt Amina Guggenbichler, Sprecherin der Erde Brennt Bewegung in Wien.

Diesen Mittwoch, den 17. Mai, lädt Erde Brennt zu einer Podiumsdiskussion mit dem Namen: “Make them pay: Wie wir uns die Macht zurückholen” ein. Zu den Podiumsgästen gehört die Politikwissenschaftlerin Gabriele Michalitsch, die stellvertretende vida-Vorsitzende Olivia Janisch und Sprecher von Attac Austria Max Hollweg.

Auch in Salzburg und Innsbruck fanden im Zuge der “May of Occupations” Aktionen statt.

