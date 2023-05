Mahlzeit, Österreich! ORF-1-Doku-Abend: Fleisch, Käfer oder Lachs aus dem 3D-Drucker – was sollen wir essen?

Am 17. Mai ab 20.15 Uhr im Rahmen der ORF-Initiative „MUTTER ERDE: Klima und Ernährung“

Wien (OTS) - Werden Insekten und Co bald Standard auf unserem Speiseplan? Zum Start des Themenabends rund um unsere Ernährung widmet sich Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Würmer, Larven, Laborfleisch: Mahlzeit, Österreich!“ am Mittwoch, dem 17. Mai 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 dem Essen der Zukunft und erklärt, was jede und jeder von uns tun kann. Um 21.05 Uhr startet der 2022 entstandene Doku-Dreiteiler „Wen dürfen wir essen?“ von Jakob Schmidt und Jannis Funk: Der erste Teil „Natürlich, notwendig, normal“ geht der Frage nach, wie notwendig Fleischkonsum für eine gesunde Ernährung tatsächlich ist, um 21.40 Uhr steht „Fleisch aus dem Labor“ als Alternative im Mittelpunkt, abschließend befasst sich der dritte Teil um 22.20 Uhr mit dem „Ende des Fleischzeitalters“.

„Dok 1: Würmer, Larven, Laborfleisch: Mahlzeit, Österreich!“ um 20.15 Uhr

Wegen der Klimakrise und einer stark steigenden Weltbevölkerung müssen wir unsere Ernährung umdenken. Seit Anfang 2023 darf in der EU bestimmten Nahrungsmitteln zum Beispiel Grillen- und Käferlarvenpulver beigemischt werden. Lisa Gadenstätter beleuchtet, in welchen Lebensmitteln bereits Insekten verwendet werden und wie man das in der Zutatenliste erkennen kann. Und sie schaut in die Zukunft: Wie könnte unser Speiseplan ausschauen? Vom Lachs aus dem 3D-Drucker über Fleisch aus dem Labor bis hin zu Nahrung, die aus CO2 hergestellt werden könnte. Dieses „Menü der Zukunft“ muss natürlich standesgemäß verkostet werden, im ältesten Gasthaus Österreichs.

„Wen dürfen wir essen? Natürlich, notwendig, normal“ um 21.05 Uhr

Sie werden maßlos geliebt und vergöttert – unsere Haustiere. Auf dem Fleischteller würden sie niemals landen, ganz im Gegensatz zu Huhn, Schwein oder Rind. Doch was jeweils als natürlich, notwendig und normal betrachtet wird, ist angelernt und kulturell konditioniert. Der österreichische Kulturhistoriker Ilja Steffelbauer und die amerikanische Psychologin Melanie Joy sind den Widersprüchen in unserem Essverhalten nachgegangen.

„Wen dürfen wir essen? Fleisch aus dem Labor“ um 21.40 Uhr

Vor der industriellen Massentierhaltung war Fleisch Mangelware. Neben gesundheitlichen Risiken, die mit einem übermäßigen Konsum von echtem Fleisch verbunden sind, gibt es der Agronomin Cynthia Rosenzweig zufolge aber mindestens noch einen weiteren guten Grund, die eigene Ernährung so bald wie möglich umzustellen: unser Klima. Dank zahlreicher Fleischersatzprodukte, die den Markt heute überschwemmen, haben wir mittlerweile sogar die Qual der Wahl. Doch handelt es sich bei dem Fleisch aus dem Labor tatsächlich um eine echte Alternative?

„Wen dürfen wir essen? Das Ende des Fleischzeitalters“ um 22.20 Uhr

Eigentlich haben wir es längst erkannt: Der Verzicht auf Fleisch ist ein Gebot der Stunde. Nur eine kleine Minderheit in der Gesellschaft hält die Fleischproduktion in der bestehenden Form noch für zukunftsfähig. Oft schmecken uns Tierprodukte aber immer noch zu gut, um den Wandel aus eigener Kraft herbeiführen zu können. Wo aber liegen die größten Widerstände bei der Durchsetzung neuer Gewohnheiten? Und welche Formen des Aktivismus braucht es, um das Essverhalten im Fleischzeitalter tatsächlich nachhaltig zu verändern?

