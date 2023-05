Lernen Sie "Vention" kennen: Führender Anbieter für individuelle Softwareentwicklung kündigt globales Rebranding an.

New York (ots/PRNewswire) - Der Branchenexperte positioniert seine Marke neu, um auch weiterhin Taktgeber für zukunftssichere Unternehmens- und Startup-Innovationen zu sein.

Vention, ein globales, brachenführendes Unternehmen für individuelle Softwareentwicklung, präsentiert heute den Höhepunkt seiner umfassenden Rebranding-Initiative in Zusammenarbeit mit Pentagram, der weltweit größten unabhängigen Designagentur. Nach mehr als 20 Jahren Geschäftstätigkeit modernisiert sich das Unternehmen mit dem Rebranding, um im Zuge eines rasanten Wachstums und einer weitreichenden Expansion den geschäftlichen und technologischen Ansprüchen seiner Partner und Kunden auch zukünftig gerecht werden zu können.

Sergei Kovalenko, CEO von Vention und einer der Mitgründer des Unternehmens erklärte: „Die Mission von Vention ist es, innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Mit unserem Rebranding modernisieren wir uns nun, um all dem gerecht zu werden, was wir bisher erreicht haben und was für die Zukunft planen. Seit der Mitgründung hat Vention mehr als 500 Unternehmen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen und skalierbare, zukunftsweisende Lösungen auf den Markt und somit auch zu den Endnutzern unserer Kunden zu bringen."

Kovalenko ist davon überzeugt, dass das neue Markenimage des Unternehmens ein Gefühl für moderne Professionalität und Offenheit vermittelt und neue Partner und Mitarbeiter ansprechen wird. Vention schlägt damit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf.

In den letzten drei Jahren hat Vention ein enormes globales Wachstum verzeichnet - die Zahl der Mitarbeiter hat sich fast verdoppelt, der Umsatz ist um 117 % gestiegen und es konnten mehr als 200 neue Kunden gewonnen werden. Obwohl sich das Unternehmen als eines der führenden im Bereich Softwareentwicklung etabliert hat, hat es nur wenige Schritte unternommen, um auch sein äußeres Erscheinungsbild entsprechend zu modernisieren. Mit größeren Unternehmen sowie bekannteren und innovativen Startup-Kunden gewann die Arbeit von Vention zunehmend an Bedeutung und Sichtbarkeit innelhalb der Business- und Tech-Communites - einschließlich der Arbeit, die zum ersten Einhorn des Jahrzehnts führte. Zum Portfolio von Vention gehören unter anderem Carson , Croquet, DealCloud von Intapp, und Thirty Madison. Doch während die Kunden, mit denen Vention zusammenarbeitete, ihre geschäftskritischen und öffentlichkeitswirksamen Meilensteine erreichten, blieb das Unternehmen selbst vergleichsweise unauffällig.

Denis Pakhomov, COO bei Vention, sagte: „Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Visionäre, die die nächste Generation technischer Lösungen für unser Zuhause, unsere Gesundheit, unsere Finanzen und unsere Zukunft entwickeln. In mehr als 20 Jahren hat Vention zu zahlreichen Websites, mobilen Anwendungen und neuen Diensten beigetragen, die unser tägliches Leben verbessert haben. Ich freue mich sehr, dass unsere Teams nun endlich die entsprechende Anerkennung der Business- und Tech-Communities für ihre Arbeit erfahren."

Nach dem Rebranding von Vention wird das Unternehmen seine neue Präsenz auf den weltweit führenden Business- und Tech-Events etablieren, um seine Marke zu stärken und erneut mit langjährigen Partnern und Unterstützern in Kontakt zu treten. Folgen Sie Vention in den sozialen Netzwerken, um die Rebranding-Reise zu begleiten und Zugang zu wertvollen Insights und Neuheiten der Tech-Welt über LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook und Instagram zu erhalten.

Über Vention

Vention ist einer der weltweit führenden Anbieter für Software-Engineering. Wir entwickeln skalierbare Technologielösungen für die weltweit erfolgreichsten Tech-Unternehmen, Brancheninnovatoren und Startups. Mit Hauptsitz in New York und mehr als 20 weiteren Standorten bietet Vention Zugang zu über 3.000 Entwicklern und stattet Technologieführer mit den besten Talenten der angesehensten Technologiezentren der Welt aus. Unsere Teams arbeiten mit den internen Ingenieuren unserer Kunden zusammen, um sie zu beraten und ihre Produktvision umzusetzen, ihre Roadmap zu beschleunigen, Innovationen schneller und effizienter voranzutreiben und letztendlich ihrem Betrieb zu neuen Höhenflügen zu verhelfen.

PR @ VentionTeams.com

Rückfragen & Kontakt:

Sydney Alcara

PR-Direktorin

PR @ VentionTeams.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1834024/iTechArt_Group_Logo_5_15_23.jpg