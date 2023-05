Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Grüne Wien starten Umfrage zur Zweierlinie

Jahrhundertchance durch den U-Bahn-Bau nutzen: Umgestaltung der Zweierlinie hin zu einer begrünten Klima-Prachtstraße darf nicht verschlafen werden

Wien (OTS) - Die Zweierlinie kennt man als graue Asphaltwüste zwischen Karlsplatz und Universitätsstraße. Der Bau der U-Bahn-Linie bietet aktuell die Jahrhundertchance, diese Straße des vergangenen Jahrhunderts für eine klimagerechte Zukunft zu rüsten. Dazu der grüne Landesparteivorsitzende Peter Kraus: „Die Stadtregierung will diese Causa verstecken. Eine Bürger:innenbeteiligung fehlt komplett. Vielmehr sind bereits Geheimpläne in Umlauf, die leider gar nichts Gutes für die Zukunft verheißen. Statt Ambition, Begrünung und echtem Klimaschutz will die SPÖ schnurstracks zurück in die 1970er.“

Aus diesem Grund starten die Grünen Wien heute eine Umfrage, die sich direkt an die Wiener:innen richtet. Judith Pühringer, Grüne Co-Vorsitzende: „Die SPÖ schmückt sich gerne mit der lebenswertesten Stadt der Welt. An der Zweierlinie ist davon nichts zu merken. Alle wissen, dass die Klimafrage die große soziale Frage der kommenden Jahre und Jahrzehnte ist. Wir müssen heute die klimasoziale Stadt für morgen planen – für die Menschen und mit den Menschen!“

An internationalen Vorzeigebeispielen mangelt es nicht. Paris und Barcelona etwa machen aus ehemaligen Autobahnen begrünte Stadt-Boulevards. Warum nicht auch in Wien? Kraus appelliert: „Für aktiven Klimaschutz braucht Wien mehr Mut – bei der Zweierlinie in Form von 350 neuen Bäumen, üppiger Begrünung und einer neuen Verteilung der Oberfläche. Warum werden die Bewohner:innen der Stadt nicht einfach gefragt, ob sie diesen natürlichen Klimaanlagen den Vorrang geben wollen?“

Die Grünen erinnern an die Umgestaltung der Mariahilfer Straße: Der Wunsch der Wiener:innen wurde dort vor 10 Jahren erstmals im großen Stil abgefragt – und das Ergebnis ist eine begrünte, verkehrsberuhigte Flanierzone. Aktuell haben auch Erhebungen zur Gumpendorfer Straße und zum Naschmarktparkplatz gezeigt, dass die Bevölkerung wesentlich weiter ist als die rote Stadtregierung. Judith Pühringer abschließend: „Wir laden alle Interessierten ein, an unserer Umfrage teilzunehmen und ihre Wünsche zu deponieren. Bäumen wir uns gegen das Alte Denken auf und gestalten wir die Zweierlinie neu – grün, klimafit und attraktiv für alle!“



Link zur Umfrage: wien.gruene.at/zweierlinie-umfrage



