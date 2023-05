Neue Künstlerische Leitung: Alexander Hauer stellt Herbst-Programm vor

Herbst 2023 in der Bühne im Hof: eine Dinnershow, ein Zirkusfest und ein Medienfestival, „saugute“ Donnerstage, sowie Nachwuchstalente und Größen aus Kabarett und Musik.

St. Pölten (OTS) - Die Bühne im Hof tischt auf: Inspiriert von Ellen’s Stardust Diner, einem weltbekannten Themenrestaurant am New Yorker Broadway, startet die Bühne im Hof am 14. September in ihre erste Saison unter der Künstlerischen Leitung von Alexander Hauer. Frei nach dem Original mit seinen singenden Kellner:innen werden beim StarCast Dinner Kulinarik und feine Häppchen aus Musik, Kabarett, Zirkus, Kleinkunst und Stand-up von heimischen Größen wie Tini Kainrath, Vincent Bueno, Isabell Panagl, Robin Witt u. a. serviert. Ein StarCast Brunch steht am 17. September auf dem Programm.

Neues Zirkusfest im Herbst 2023

Mit einem neuen Zirkusfest von 19. bis 22. Oktober bietet die Bühne im Hof beste Unterhaltung für Groß und Klein. Zu sehen sind u. a. Performances von Sebastian Berger („Is it a Trick?“), Christopher Schlunk und Iris Pelz („Gap of 42“), Robin Witt und Annika Hakala („(Un)Gleichgewicht“) oder Martin von Barabü („Varieté“)

Medienfestival „Lucid Dreams“

Virtual Reality, Artificial Intelligence, 3D-Druck oder Motion Capture: In Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten wird die Bühne im Hof erstmals zum Raum für zeitgenössische Medien. Am 24. und 25. November haben Besucher:innen die Gelegenheit, sich mit den aktuellsten Themen aus Kunst & Technologie auseinanderzusetzen: Zahlreiche Medieninstallationen ermöglichen einen faszinierenden Blick in die Zukunft. Als Rahmenprogramm warten eine Silent Disco sowie ein Konzert von Elektro Guzzi.

Edutainment pur und ein Karikatur-Foyer

Kurzweilig und unterhaltsam, fundiert und kritisch! Am 05. November präsentieren die Bühne im Hof und das Festspielhaus St. Pölten einen Abend voller Edutainment: In „Der Professor und der Wolf“ zeigen Peter Filzmaier & Armin Wolf ein rasant-unterhaltsames 1x1 der österreichischen Politik.

Was die spitze Zunge für Kabarettist:innen, ist die scharfe Feder für Karikaturist:innen: Die Bühne im Hof vereint erstmals die beiden artverwandten Kunstformen und lädt ab September in ein mit bitterbösen Karikaturen von Stefanie Sargnagel ausgestattetes Foyer. „Die gezeichnete Schwester des Kabaretts“ findet in Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems ab sofort in wechselnden Ausstellungen dauerhaft einen Platz in der Bühne im Hof.

„Saugute“ Geheimtipps an vier Donnerstagen

Die Bühne im Hof gehört an vier Donnerstagen im Herbst 2023 „sauguten“ Nachwuchskünstler:innen, Neuentdeckungen oder Geheimtipps. Anna Mabo präsentiert am 21. September ihr neues Album „Notre Dame“. Am 12. Oktober folgt mit Benedikt Mitmannsgruber ein junger Antiheld mit einem rabenschwarzen Programm über Männlichkeit, Kurkuma und Verschwörungstheorien. Im Rahmen des Zirkusfests sind Christopher Schlunk und Iris Pelz mit ihrem Programm „Gap of 42“ am 19. Oktober zu erleben. Mimi-Wunderer-Kabarett-Nachwuchspreisträgerin Elli Bauer gastiert am 09. November mit ihrem Programm „Überschnurchdittlich“.

Kabarettprogramm

Die Bühne im Hof präsentiert auch unter der neuen Künstlerischen Leitung von Alexander Hauer einen Querschnitt durch die vielschichtige heimische Kabarett- und Kleinkunstszene. Der mit dem renommierten deutschsprachigen Kleinkunstpreis „Stuttgarter Besen“ ausgezeichnete David Stockenreitner gastiert am 23. September im Rahmen des Höfefests in der Bühne im Hof.

Dancing-Stars-Gewinnerin Caroline Athanasiadis bittet in ihrem zweiten Soloprogramm „Souvlaki Walzer“ am 29. September zum Tanz.

Das Wiener Rabenhof Theater bringt das online Satiremagazin Die Tagespresse am 30. September auf die Bühne in der „Bühne“.

Günther Paal, alias Gunkl, ist am 07. Oktober mit seinem Programm „Nicht nur, sondern nur auch“ zu Gast, bevor Alexander Goebel am 09. Oktober mit „Die ersten 70 Jahre“ seinen Geburtstag in der Bühne im Hof feiert.

In „GHÖST“ führen uns Berni Wagner, Sonja Pikart und Christoph Fritz am 27. Oktober köstlich vor Augen, dass Österreich seit jeher ein Hotspot für das Paranormale ist.

Wir Staatskünstler, bestehend aus Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba, werden mit „Alte Hunde – Neue Tricks“ am 10. November für beste Unterhaltung sorgen.

Als die Kelly Family der Naturwissenschaften gelten die Science Busters. Mit „Planet B“ zeigen sie am 17. November ihr neues Programm.

Einen Beziehungscheck unterziehen sich Monica Weinzettl und Gerold Rudle am 02. Dezember, bevor das Publikum Josef Hader am 08. Dezember „On Ice“ erleben kann.

Maschek. sind bekannt für „deftigsten Humor mit allerfeinster Klinge“ – am 15. Dezember lädt das Duo dazu ein, sich wieder vortrefflich über das vergangene Jahr zu amüsieren.

Musik

Einzigartiger Dialekt-Quetschn-Synthiepop steht auf dem Programm, wenn Folkshilfe am 15. September ihr Album „Vire“ präsentieren.

Ein Zusammenspiel der Kulturen mit Musikern und Breakdancern aus sieben Nationen ist mit der Sigi Finkel Adventure Group im Rahmen des Höfefests am 23. September zu erleben.

Mit Norbert Schneider ist am 14. Oktober „Ollas Paletti“ und mit „Live“ stellen die Schick Sisters gemeinsam mit The Opus Band am 28. Oktober ihre neue CD vor.

„Nichts als Gutes“ erzählt Stefan Slupetzky in seinen fiktiven Grabreden über Verstorbene. Für tiefschwarze Musikuntermalung des herrlich morbiden und bitterbösen Abends am 03. November sorgt das Trio Lepschi.

Am 04. November sind EsRAP mit Gasmac Gilmore sowie Yasmo & die Klangkantine im Rahmen eines Doppelkonzertabends zu erleben.

„Fesch“ wird es am 11. November mit der A-cappella-Boyband der Herzen, der Gesangskappelle Hermann.

Christian Bakanic am Akkordeon und Marie Spaemann am Cello verschmelzen Soul und Jazz, Klassik, Tango Nuevo und Weltmusik am 18. November zu berührenden Eigenkompositionen.

Hirschstettner Soul gibt’s am 01. Dezember mit dem Nino aus Wien. In seinem neuen Album „Eis Zeit“ beschreibt der Liedermacher und Literat die Stimmung der vergangenen zwei Jahre.

Das 26. Guinness Irish Christmas Festival bringt am 04./05. Dezember zwei exzellente Bands in die Bühne im Hof: Shirley Grimes sowie 3 On The Bund mit Sängerin Roisin Ryan.

Ein Abend gegen Weihnachtsstimmung: Über die Gaben der Unheiligen Drei Könige kann man sich mit Erwin Steinhauer, Georg Graf & Peter Rosmanith am 09. Dezember freuen.

Eine radikal zeitgenössische, aber wunderbar melancholische Coverversion von Schuberts „Winterreise“ steht am 16. Dezember mit Naked Lunch-Sänger Oliver Welter und Pianistin Clara Frühstück auf dem Programm.

Programm für Kinder

Das Landestheater Niederösterreich ist mit Marcus Pfisters „Regenbogenfisch“ (ab 4 Jahren) in einer Regie von Verena Holztrattner am 22. September 2023 zu Gast.

„Prinzenpudel-Apfelstrudel“: Über einen klangvollen Ausflug in die Welt der Gedichte, Reime und Märchen können sich Kinder ab 6 Jahren am 19. November von und mit Kinderbuchautor und Illustrator Michael Roher und Musiker Lukas Thöni freuen.

Mira Lobes Geschichte „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“ (Bearbeitung: Michaela Obertscheider) bringt das Theater des Kindes Linz am 17. Dezember in die Bühne im Hof.

Das gesamte Programm finden Sie online unter Startseite — BÜHNE IM HOF (buehneimhof.at)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Prieling

Presse | Stv. Leitung Marketing

andreas.prieling @ festspielhaus.at

0664/604 99 811

www.buehneimhof.at