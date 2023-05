„Klappe, Kamera läuft!“: Drehstart für dritte „Soko Linz“-Staffel

Regisseurinnen-Trio inszeniert 13 neue Folgen der ORF/ZDF-Krimiserie mit Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski

Wien (OTS) - Eine fatale Partynacht, illegaler Welpenhandel, familiäre Turbulenzen und große Emotionen. Mit bewährter Spannung, noch mehr Action und neuem Liebesgeflüster präsentiert sich die dritte Staffel der „Soko Linz“, die seit Montag, dem 8. Mai 2023, gedreht wird. Umso mehr Zusammenhalt ist gefragt, wenn Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev sowie Miriam Hie und Paula Hainberger wieder vor der Kamera im Einsatz sind. Als neue Kollegin steht dem österreichisch-deutschen Team des Polizeikooperationszentrums in den 13 grenzüberschreitenden Fällen Lisa Schützenberger zur Seite.

Die Episodenrollen besetzen u. a. Nicole Beutler, Julia Cencig, Markus Freistätter, Katrin Lux, Simon Morzé, Anton Noori mit Sohn Liam Noori sowie Neo-„ROMY“-Preisträger Michael Steinocher. Die Ermittlungen in und um das modern-urbane Linz führen diesmal u. a. ins Paneum, in die Pöstlingbahn, in die Mural Harbor Gallery sowie nach Bad Ischl. Für die Regie der dritten Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie, die noch voraussichtlich bis Ende September gedreht wird, zeichnet das Frauen-Trio Claudia Jüptner-Jonstorff, Felicitas Korn und Kim Strobl verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Hubert und Anna Eckert, Harald Haller, Ralph Werner, Alrun Fichtenbauer, die auch als Headwriterin fungiert, Nicole Dörper, Mondo23 sowie von Bastian Zach und Matthias Bauer. Zu sehen sind die neuen Folgen voraussichtlich 2024 in ORF 1.

Mehr zum Inhalt

Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) ermitteln u. a. gegen Telefonbetrüger und Magier, klären einen Fall, in dem die Welpenmafia ihre Hände im Spiel hat, bekommen es mit der Sprayer-Szene zu tun, begeben sich auf Spurensuche im Linzer Nachtleben und brechen mit den Klischees, die es rund um einen Biker-Club gibt. Geiselnahme, Entführung, Mord – der Alltag für die Profis der „Soko Linz“. Unterstützung bekommen sie von Vicky Müller (Lisa Schützenberger), einer neuen Kollegin der SIG (Schnelle Interventionsgruppe). Aber nicht nur im Rahmen der Ermittlungen geraten Joe, Ben, Nele (Anna Hausburg), Aleks (Damyan Andreev), Richie (Alexander Pschill) und Yara (Miriam Hie) an ihre Grenzen – auch im privaten Bereich geht es rund. Die Suche nach der wahren Liebe, der ersten Liebe und einer alten Liebe lässt niemanden kalt. Umso wichtiger ist es, dass sie gemeinsam nicht nur die neuen Mordfälle lösen, sondern auch mehr denn je füreinander da und ein starkes Team sind, das zusammenhält.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Alle bisherigen „Soko Linz“-Staffeln gibt’s zum Nachsehen auf Flimmit (flimmit.at).

