Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von einer Orgelmesse in Hainburg bis zu jungen Musikfreunden in Baden

St.Pölten (OTS) - Am Donnerstag, 18. Mai, zu Christi Himmelfahrt, erklingt im Rahmen der „Haydnregion Niederösterreich“ ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Philipp und Jakob in Hainburg Joseph Haydns Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B-Dur Hob.XXII:7, die „Kleine Orgelsolomesse“, inklusive dem „Laudate Dominum“ aus der „Vesperae solennes de Confessore“ KV 339 von Wolfgang Amadeus Mozart. Ausführende sind der A-Cappella-Chor Tulln unter Gottfried Zawichowski, das Michael-Haydn-Solistenensemble, die Sopranistin Claudia Goebl und der Organist Johannes Zeinler. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02164/2268 und www.haydnregion-noe.at.

Zwischen Jazz, avantgardistischen Clubsounds und Hip-Hop pendelt die Musik von Synesthetic 4, die im Rahmen von „Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten“ am Donnerstag, 18. Mai, ab 19 Uhr beim BrauSchneider in Schiltern zu hören ist. Nähere Informationen und Karten unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 18. Mai, unternehmen Hans Theessink und Ernst Molden ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten unter dem Motto „Outlaw Songs & Gaunerlieder“ eine Klangreise von den Tiefen des Mississippi-Deltas bis zu den Höhen des Wienerwaldes. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Freitag, 19. Mai, gestalten die Referentinnen und Referenten der „BordunMusikTage“ in Großschönau am Marktplatz (bei Schlechtwetter im Schönauerhof) eine „BordunSoirée“. Am Samstag, 20. Mai, folgt im Schönauerhof ein Tanzabend mit Sessions, bei denen die Teilnehmenden ihr Können präsentieren; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen bei der Volkskultur Niederösterreich unter 0664/8223963, Andreas Teufl, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

„Haydn & Bruckner“ nennt sich ein Programm der Tonkünstler, bei dem das Orchester unter Yutaka Sado am Samstag, 20. Mai, ab 18.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg Joseph Haydns Symphonie C-Dur Hob. I:90 und Anton Bruckners Symphonie Nr. 6 A-Dur zur Aufführung bringt. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

„Eine Wanderung nach Konradsheim“ mit Barock, Rock, Folk, Jazz, klassischer Moderne und Improvisationen unternimmt der Cellist Peter Hudler im Rahmen des „Klangraums Waidhofen an der Ybbs“ am Samstag, 20 Mai, ab 18 Uhr in der Kirche von Konradsheim. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511, e-mail post @ waidhofen.at und www.klangraeume.at.

Am Samstag, 20. Mai, geben auch das Frauenensemble Il Canto unter der musikalischen Leitung von Evgenia Alieva und Gerald Preinfalk am Saxophon ab 17 Uhr in der Frauenkirche Baden ein Konzert im Rahmen des Internationalen Chor-Wettbewerbes „Ave Verum“. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0650/5312280, e-mail officeaveverumbaden @ gmail.com und www.aveverum.at.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk feiert der Hot Pants Road Club am Samstag, 20. Mai, mit Funk, Soul und seiner „30th Anniversary Show“ 30. Geburtstag. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Verein für Kunst und Kultur Eichgraben ist am Samstag, 20. Mai, ab 19.30 das Trio SABA - Ingrid Oberkanins und Peter Rosmanith (Multipercussion) sowie Georg Graf (Saxophone, Klarinetten, Flöten) – zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 02773-46301, e-mail verein @ vkk-eichgraben.at und www.vkk-eichgraben.at.

„Den Gewürzen auf der Spur – MaXi trifft Manteka“ heißt es am Sonntag, 21. Mai, bei einem Familienkonzert im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt, wo sich MaXi und die Band Manteka ab 15 Uhr mit Musik aus Kuba, Puerto Rico, Venezuela, New York u. a. im Ohr gemeinsam auf Spurensuche begeben. Nähere Informationen unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at; Karten unter www.webshop-wn.at.

Im Festspielhaus St. Pölten wiederholt das Tonkünstler-Orchester unter Yutaka Sado sein Konzert „Haydn & Bruckner“ mit Joseph Haydns Symphonie C-Dur Hob. I:90 und Anton Bruckners Symphonie Nr. 6 A-Dur am Montag, 22. Mai, ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Montag, 22. Mai, wird im Gasthaus Hauswiese in Baden wieder zum „Jazz auf der Hauswiese“ geladen. Diesmal spielt ab 19 Uhr Badenium Hot Six mit Gerald Pfister, Helmut Strobl, Georg Schrattenholzer, Thomas Scherrer, Wolfgang Steubl und Rudi Staeger Traditional Jazz. Eintritt: freie Spende; Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.at.

Im Cinema Paradiso Baden wiederum bringt die Akkordeonistin und Sängerin Celina da Piedade mit ihrer Band am Dienstag, 23. Mai, ab 20 Uhr die Musik des portugiesischen Cante Alentejano zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Schließlich gibt die neue Generation der Jungen Musikfreunde Baden mit Filip Igrec (Cello), Valerie Hübsch (Klavier), Elias Scholl (Flöte), Lilly Hofer (Gesang) und Michael Capek (Korrepetition) am Dienstag, 23. Mai, ab 18.30 Uhr ein Konzert im Haus der Kuns in Baden. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at bzw. www.jungemusikfreundebaden.at.

