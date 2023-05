8. PRAEVENIRE Gesundheitstage: Lebensqualität trotz Diabetes

Die steigenden Zahlen von Diabetes-Typ-2 belasten das Gesundheitssystem schwer

Wien (OTS) - In Österreich leiden derzeit zwischen 600.000 bis 800.000 Menschen an Diabetes-Typ-2. Hinzu kommen noch rund 350.000 Menschen mit Prädiabetes und eine hohe Dunkelziffer. Bei dieser multifaktoriell ausgelösten Erkrankung begünstigen Übergewicht, Ernährung, (epi-)genetische Faktoren sowie Umwelteinflüsse und Lebensstil einen progressiven Verlauf. Ein Meilenstein in der Diagnose wurde im Vorjahr mit der Kostenübernahme für die Bestimmung des HbA1c-Werts durch die Krankenversicherungen gesetzt – eine Forderung, für die sich der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE seit Jahren intensiv einsetzte.

Diabeteszentren als Lösung

Im Gegensatz zu anderen Ländern erfolgt die Behandlung in Österreich nach wie vor stark spitalslastig, also stationär. Der aus Fachkreisen geforderte wohnortnahe, multidisziplinäre Betreuungsansatz wird nur ungenügend angeboten und beschränkt sich im Wesentlichen auf die wenigen Primärversorgungseinheiten (PVE). Einen ersten Schritt zu einer hochwertigen, patientennahen Versorgung stellt das heuer im Frühjahr in Wien eröffnete Diabeteszentrum dar. „Wir brauchen diese Versorgungseinrichtungen schnellstens flächendeckend in ganz Österreich“, fordert PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling.

Ärzt:innen besser einbinden

Darüber hinaus müsse man es schaffen, dass Ärzt:innen im Sinne der Patient:innen auch beim Disease-Management-Programm „Therapie aktiv“ mitmachen. Die damit verbundenen Leistungen müssen aber auch entsprechend honoriert werden, wofür es eine einheitliche, verpflichtende Diagnosecodierung im niedergelassenen Bereich braucht.

Welche weiteren Schritte in der Diagnose, Behandlung und Versorgung notwendig sind, zeigen Expert:innen bei den 8. PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten am Montag 22.5.2023 von 16:30 bis 18:30.

Diskutieren Sie mit den Gesundheitsexpert:innen und Podiumsgästen:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft

Dr. Thomas Czypionka, Institut für Höhere Studien, Leiter Health Economics & Health Policy

Priv.-Doz. Dr. Maria Fritsch, Klinische Abteilung für Allgemeine Pädiatrie der Medizinischen Universität Graz

Dr. Erwin Rebhandl, Präsident von AM PLUS

OA DR. Michael Resl, Facharzt für Innere Medizin am Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz, Erster Sekretär der ÖDG

Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik der AK NÖ

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher, Präsident der Diabetes Initiative Österreich, Leiter der Diabetes Ambulanz des Hanusch-Krankenhauses

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten

22. bis 26. Mai 2023

Datum: 22.05.2023, 16:30 - 18:30 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Url: https://gesundheitstage.co.at/

