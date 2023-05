Hergovich/Weninger zur Sonderdividende der EVN: „Strompreissenkung statt Spekulantenbonus!“

Die EVN plant Medienberichten zufolge die Ausschüttung einer Sonderdividende an ihre Aktionäre in der Höhe von 111 Millionen Euro

St. Pölten (OTS) - „Die EVN liegt bei den Stromtarifen noch immer im Spitzenfeld aller privaten und öffentlichen Anbieter Österreichs und kommt auf die grandiose Idee, ihren Aktionären eine Sonderdividende auszuschütten, anstatt die gesunkenen Preise am Strommarkt an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben“, können der designierte SPÖ-Vorsitzende Sven Hergovich und SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger nur den Kopf schütteln: „Deswegen sagen wir es noch einmal in aller Deutlichkeit: Die EVN gehört in die Hände der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher!“

Nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger und Raiffeisen-Manager, Reinhard Wolf, in den EVN-Aufsichtsrat einziehen sollen, könnte eine Bonuszahlung an Aktionäre bereits ein Vorbote sein, so Hergovich und Weninger abschließend: „Es ist bezeichnend, dass die ÖVP NÖ ihren Parteieinfluss mit Postenbesetzungen im Aufsichtsrat verstärkt hat und in der darauffolgenden Woche über 100 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden, anstatt Strompreise für die Menschen zu senken! Die Strompreise müssen ohne Wenn und Aber runter, damit sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher das Leben wieder leisten können!“

