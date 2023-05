CX-optimierte E-Commerce-Lösungen mit Salesforce

Stärkerer Footprint im Salesforce- und Retail-Markt: E-Commerce-Spezialist AIOPSGROUP wird Teil von valantic

München (ots) - Das Digital Solutions-, Consulting- und Software-Haus valantic (www.valantic.com) baut seine Kompetenzen im stark wachsenden E-Commerce-Markt aus: Mit dem E-Commerce-Spezialisten AIOPSGROUP (www.aiopsgroup.com) stößt ein neues Competence Center zur valantic-Familie, das sich auf die Konzeption, Entwicklung und Optimierung von B2C- und B2B-Shopping-Lösungen auf Basis der Salesforce Commerce Plattform für globale Blue Chip Retailer spezialisiert hat. Zum Kundenstamm zählen namhafte Unternehmen wie der Sportartikelhersteller PUMA, Rossignol, Fenix Outdoor sowie die Modemarken MCM Worldwide und Acne Studios. Die proprietäre Monitoring-Lösung von AIOPSGROUP verbessert die Customer Experience, optimiert Sales- und Payment-Kanäle und verhindert Betrugsfälle. Für Kunden von AIOPSGROUP erhöht sich der ROI ihrer E-Commerce-Plattformen.

Das internationale Digitalisierungs-, Beratungs- und Softwarehaus valantic setzt seinen Wachstumskurs in Europa weiter fort und gewinnt den E-Commerce-Spezialisten AIOPSGROUP als neues Familienmitglied. AIOPSGROUP fokussiert sich auf globale Retailer, die komplexe B2B- und B2C-E-Commerce-Plattformen betreiben, und bietet diesen ein ganzheitliches Service-Offering - von E-Commerce-Strategieberatung und Architekturdesign über die Entwicklung und Inbetriebnahme komplexer E-Commerce-Systeme bis hin zu Plattformmigrationen und dem 24/7-Support für operationale Plattformen. Neben Salesforce Commerce bringt das neue Competence Center auch umfangreiche Expertise für B2C- und B2B-Shopping-Lösungen auf Basis der Plattformen Adobe Commerce, Scayle, Commercetools und Optimizely mit. Außerdem entwickelt AIOPSGROUP maßgeschneiderte cloud-native Softwarelösungen auf Basis moderner Technologie-Stacks.

Die von AIOPSGROUP und seinen Kundenunternehmen vornehmlich eingesetzte Lösung Salesforce Commerce erhielt vom Analystenhaus Gartner in der Kategorie E-Commerce-Plattformen seit 2017 durchgehend Top-Platzierungen im Leaders-Quadranten. Gleich an zweiter Stelle liegt Adobe Commerce. Im Jahr 2021 verzeichnete Salesforce Commerce ein Wachstum von 20 Prozent, und auch im Jahr 2022 setzte sich das starke Geschäftswachstum fort.

AIOPS Monitoring-Lösung steigert ROI: Fokus auf 200 KPIs für Bestell-, Zahlungs- und Sales-Transaktionen in Echtzeit

AIOPSGROUP hat eine Monitoring-Lösung entwickelt, die auf der Data-Analytics-Plattform Splunk basiert. Dieses Monitoring-Tool überwacht in Echtzeit über 200 Key Performance Indicators (KPIs) für Sales-, Payment- und Bestellvorgänge sowie den Datenaustausch mit Produkt-Informationssystemen (PIM) und Order-Management-Systemen (OMS). Bei Auffälligkeiten, die auf operationale Defizite, Performance-Probleme oder Betrugsversuche hindeuten, schlägt AIOPSGROUP Alarm und gewährleistet dadurch kontinuierlich ein sehr hohes Niveau bei der Customer Experience und Cybersicherheit.

Mehrere erfolgreiche Projekte verdeutlichen das Kompetenzspektrum von AIOPSGROUP: So entwickelte AIOPSGROUP für den Sportausrüster PUMA einen hoch skalierbaren Technologie-Stack für mehr als 20 Web- und E-Shop-Präsenzen. Für die Luxusmodemarke MCM Worldwide optimierte AIOPSGROUP mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Bestell- und Suchvorgänge für mehr als 20 E-Commerce-Auftritte und steigerte damit die Produktivität der Store Manager signifikant.

AIOPSGROUP ergänzt das Salesforce Cloud Portfolio von valantic perfekt

valantic verfügt bereits über eine sehr gut aufgestellte E-Commerce- und CX-Division, deren Beratungs- und Lösungskompetenz im Bereich Salesforce durch AIOPSGROUP spürbar bereichert wird. Mit ihrer Salesforce Commerce-Expertise ergänzt AIOPSGROUP das bestehende valantic Salesforce-Cloud-Portfolio perfekt, das bereits Salesforce CRM, Marketing Cloud und Tableau umfasst. Somit deckt valantic nun alle gängigen Salesforce Clouds mit einem spezialisierten Team von mehr als 300 Entwickler*innen und Berater*innen ab. Kunden profitieren somit künftig von ganzheitlichen, integrierten Salesforce-Lösungen.

AIOPSGROUP wurde 2019 von CEO Don Santrac und CTO Slavy Slavov gegründet. In den letzten Jahren hat das Unternehmen ein erhebliches Wachstum verzeichnet und wird diesen Trend voraussichtlich auch künftig fortsetzen. Don Santrac begann seine Karriere im Bereich Digital Services und E-Commerce Solutions bei der Acquity Group (Accenture Interactive) in Chicago, Illinois. Er bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in die AIOPSGROUP ein. Slavy Slavov ist auf die Entwicklung komplexer E-Commerce-Plattformarchitekturen spezialisiert und verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Conversion-Rate- und Prozessoptimierung, Automatisierung, Ressourcenmanagement, Kapazitätsplanung und Cybersicherheit.

"Der führende CX-Dienstleister in Europa werden"

Don Santrac, CEO von AIOPSGROUP, sagt: "Als Mitglied der valantic-Familie freue ich mich sehr auf die Ziele und Herausforderungen, die vor uns liegen. Wir wollen der führende CX-Dienstleister in Europa werden und für innovative Lösungen und hervorragenden Service stehen. Um dies zu erreichen, müssen wir den Branchentrends und neuen Technologien immer einen Schritt voraus sein und uns flexibel auf die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden einstellen. Entscheidend für den Erfolg wird die Zusammenarbeit mit valantic sein, um ein Team von talentierten und engagierten Professionals aufzubauen, die unser Commitment zu Spitzenleistungen und unübertroffener Kundenzufriedenheit teilen."

Uwe Tüben, Managing Director und Partner von valantic, ergänzt: "Gemeinsam mit AIOPSGROUP stärken wir unseren Footprint im europäischen Salesforce- und Retail-Markt signifikant. Die beiden Gründer unseres neuen Familienmitglieds, Don Santrac und Slavy Slavov, sind Top-Experten mit zusammen fast 50 Jahren Erfahrung im Bereich Customer Experience. AIOPSGROUP und die bereits etablierte CX-Division von valantic schaffen zusammen ein echtes Salesforce-Multicloud-Angebot. Die CX-Division umfasst nun ein Team von rund 1000 hochqualifizierten und erfahrenen Berater*innen und Entwickler*innen. Bulgarien, der Heimatmarkt von AIOPSGROUP, ist zudem ein wertvoller Talent-Hub für valantic, der uns bei der weiteren Skalierung unterstützen wird."

Über valantic

Valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 32 von 40 DAX-Konzernen sowie eine Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 3.500 Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem erwarteten Umsatz von mehr als 500 Mio. Euro in 2023(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren internationalen Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expert*innenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience, SAP Services, Smart Industries sowie Financial Services Automation.

www.valantic.com

Über AIOPSGROUP

Die AIOPSGROUP ist ein multidisziplinäres Digital-Unternehmen, das seine über 20-jährige E-Commerce-Erfahrung und die erfolgreiche Durchführung von über 250 E-Commerce-Projekten nutzt, um spezialisierte Dienstleistungen an der Schnittstelle von E-Commerce, Daten und Technologie anzubieten. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und operiert von drei Standorten in Bulgarien, Indien und Serbien aus. Das umfassende Dienstleistungsangebot der AIOPSGROUP umfasst Beratung, Kundenakquise und -bindung, Commerce-Implementierung, AIOPS Monitoring und 24/7-Support-Services. AIOPSGROUP hat sich zum Ziel gesetzt, ihre globalen Enterprise-Kunden dabei zu unterstützen, langfristiges Wachstum durch digitale Performance zu erzielen. Dabei stehen der Aufbau starker Kundenbeziehungen und die Realisierung wirkungsvoller Ergebnisse im Vordergrund. AIOPSGROUP ist mit nachweislicher Expertise und höchstem Engagement für Spitzenleistungen ein zuverlässiger Partner für Kunden, die ihre digitalen Abläufe optimieren wollen.

www.aiopsgroup.com

