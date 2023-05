ÖAMTC: Ausflugsverkehr am verlängerten Wochenende

Aufbruch hauptsächlich am Mittwochabend, starker Rückreiseverkehr am Sonntag, Salzburg Marathon, Triathlon in St. Pölten, Straßensperre am Traunsee

Wien (OTS) - „Obwohl die Wetteraussichten noch immer nicht wirklich rosig sind, rechnen wir mit starkem Ausflugsverkehr um Christi Himmelfahrt“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Der Großteil wird schon am Mittwochnachmittag und -abend aufbrechen. Mit Verzögerungen sollte man daher auf den Ausfallsrouten der größeren Städte rechnen. Längere Zeitverluste befürchten wir vor allem Sonntagabend, wenn dann alle gleichzeitig die Rückfahrt antreten.“ Für regionale Verkehrsbehinderungen werden zwei sportliche Großveranstaltungen sorgen: der Triathlon in St. Pölten und der Salzburg Marathon. Zu guter Letzt ist auch noch die Salzkammergutstraße (B145) am Westufer des Traunsees in Fahrtrichtung Bad Ischl gesperrt.

Triathlon in St. Pölten

„Wer am Sonntag einen Ausflug in die Wachau unternehmen will, soll sich rechtzeitig über die Straßensperren im Zuge des Triathlons schlau machen“, erinnert Romana Schuster von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Die wichtigsten Sperren betreffen die S33, Kremser Schnellstraße, die B1, Wiener Straße und die B33, Aggstein Straße, entlang des südlichen Ufers der Donau.“ Zusätzliche Sperren betreffen Straßenzüge in St. Pölten und einige Landesstraßen sowie die B43, Traismauerstraße, entlang der Radstrecke. „Infos über die Umleitungsstrecken und Zeitfenster der Straßensperren helfen gut, ohne lange Verzögerungen sein Ausflugsziel in der Wachau zu erreichen“, so Romana Schuster.

Salzburg Marathon

Am Sonntag, 21. Mai, wird wieder der Salzburg Marathon ausgetragen. „Wegen des Marathons werden viele Straßenzüge am Sonntag gesperrt. Autofahrer sollen auch auf außertourliche Parkverbote achten. Diese treten teilweise schon am Samstag in Kraft “, informiert Andrea Ofner vom ÖAMTC-Salzburg. „Wir empfehlen allgemein, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit dem Auto sollte man Park&Ride Möglichkeiten am Stadtrand nützen und mit den Öffis ins Zentrum fahren.“

Sperre der B145, Salzkammergut Straße, Richtung Bad Ischl

Bei einem Ausflug ins Salzkammergut ist die Sperre der B145, Salzkammergut Straße, Richtung Bad Ischl zu beachten. Bei Altmünster ist zwar eine Umleitung eingerichtet, diese ist aber gute elf Kilometer lang. „Wer von Norden her nach Ebensee will, soll diese Umleitung nutzen. Nach Bad Ischl ist man schneller, wenn man gleich über das Ostufer des Attersees, die Seeleiten Straße (B152), ausweicht“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

