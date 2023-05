Hilfswerk: Opernstar Clemens Unterreiner kocht im „Aktionsraum“ auf

Wien (OTS) - Am 23.5.2023 kocht Staatsopernbariton und Aktionsraum-Pate Clemens Unterreiner gemeinsam mit Jugendlichen in der inklusiven Freizeiteinrichtung „Aktionsraum“ des Wiener Hilfswerks.

Clemens Unterreiner ist bereits seit zehn Jahren Pate des „Aktionsraums“, einer inklusiven Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Der Staatsopernbariton unterstützt durch seinen Verein „HILFSTÖNE“ den „Aktionsraum“ des Wiener Hilfswerks und hat durch sein großartiges Engagement den Jugendlichen schon viel Freude bereitet – sei es durch die Ermöglichung von Ausflügen oder die Anschaffung von Spielutensilien wie zum Beispiel den beliebten Air-Hockey-Tisch. Dieses Mal hat sich der Opernstar eine ganz besondere Aktivität einfallen lassen: Am Dienstag, 23.5.2023 kocht er sein allseits beliebtes Rezept „Spaghetti Clementino“ gemeinsam mit den Jugendlichen im „Aktionsraum“.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

Clemens Unterreiner und seine HILFSTÖNE

Clemens Unterreiner ist national wie international als Opernsänger, Kulturmanager und engagierter Charitygentleman bekannt. Als österreichischer Künstler war ihm immer auch seine gesellschaftliche und soziale Verantwortung bewusst und so geht er seit 10 Jahren mit seinen HILFSTÖNEN voran, um Menschen in Not zu helfen. Die HILFSTÖNE sind ein gemeinnütziger, sozialer Verein und stehen für seriöse, rasche, unbürokratische, transparente und nachhaltige karitative Hilfe. Vorrangig richten sich die Spenden an Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen Bedürfnissen. Durch Konzerte, Lesungen, Publikationen, große Benefizveranstaltungen mit besonderem Schwerpunkt auf klassische Musik, Gesang sowie Galadinner und Spendencocktails werden Spenden gesammelt, um Menschen zu unterstützen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf Hilfe anderer angewiesen sind. Weiters wird auch an handverlesene Partnerorganisationen zur Unterstützung ausgewählter Projekte – wie den „Aktionsraum“ – gespendet. Alle Spenden an die HILFSTÖNE fließen direkt in die jeweiligen Projekte. Weitere Informationen: www.hilfstoene.at

Hilfswerk: Opernstar Clemens Unterreiner kocht im „Aktionsraum“ auf

Medienvertreter/innen sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. U.A.w.g.: nina.wagner @ wiener.hilfswerk.at

Datum: 23.05.2023, 14:30 Uhr

Ort: Aktionsraum des Wiener Hilfswerks

Schottenfeldgasse 36-38, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

David Weichselbaum, MA – Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1455, M: +43 664 618 93 13

E: david.weichselbaum @ wiener.hilfswerk.at / www.wiener.hilfswerk.at