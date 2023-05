willhaben Zweirad-Analyse zum Saisonstart: Angebot, Nachfrage und Preisbereiche

Wien (OTS) -

Aktuell die meisten Kaufanfragen: KTM vor Yamaha und Honda

Angebot im Plus: 12 Prozent mehr Zweirad-Anzeigen im Q1/2023 gegenüber Q1/2022

Derzeit rund 1.500 „elektrische“ Zweiräder auf willhaben

Auch wenn sich Regen und Sonne aktuell mancherorts womöglich noch etwas zu oft abwechseln, starteten in den vergangenen Wochen hunderttausende Zweiräder aus den heimischen Garagen und in die Saison. Mehr als 600.000 Motorräder und rund 300.000 Kleinmotorräder wies die Bestands-Erhebung der Statistik Austria für das Kalenderjahr 2022 aus. Naturgemäß erreichen dabei in den Monaten April und Mai sowohl die Zweirad-Neuzulassungen, als auch die Zweirad-Anfragen auf willhaben, ihren Jahres-Höchststand. Vom KTM-Klassiker bis zur E-Vespa: Die nachfolgende willhaben-Auswertung gibt zum Saisonstart umfassenden Einblick in die derzeitige Angebots- und Preissituation.

Die beliebtesten Zweirad-Marken der Österreicherinnen und Österreicher

Über die gesamte willhaben-Kategorie „Motorrad & Quad“ verzeichnete seit Jahresbeginn 2023 die Marke KTM – vor Yamaha, Honda, Puch und Derbi – die meisten Anfragen. KTM punktet dabei insbesondere im Motocross-Bereich. Im Teilsegment „Mopeds/Mofa“ vereinten auf willhaben im heurigen Jahr Fahrzeuge der Hersteller Puch, Derbi, Rieju, Aprilia und Vespa den größten Teil des Kaufinteresses auf sich. Die Vespa steht 2023 in der Kategorie „Roller/Scooter“ am höchsten in der Gunst der heimischen ZweiradfreundInnen. Dahinter rangieren Piaggio, Honda, Yamaha und Kymco. Die gefragtesten „Chopper/Cruiser“ sind 2023 auf willhaben die Modelle der Hersteller Harley-Davidson, Yamaha, Honda, Kawasaki und Suzuki.

Angebot wächst gegenüber Vorjahr

Insgesamt gingen im ersten Quartal 2023 mehr als 60.000 Anzeigen im willhaben-Bereich „Motorrad & Quad“ online. Verglichen mit dem Q1 im Vorjahr entspricht dies einer satten Steigerung des Angebotes von mehr als 12 Prozent. Aktuell warten dabei auf willhaben mehr als 35.000 Motorräder, Mofas, Roller oder Quads auf neue EigentümerInnen bzw. eine gemeinsame Ausfahrt.

Die Preise im Überblick

Ein durchschnittliches und gebrauchtes Moped (bis 50ccm bzw. maximal 6 PS sowie nicht älter als fünf Jahre) wurde im Jahr 2023 auf willhaben bislang um durchschnittlich etwas unter 2.000 Euro angeboten.

Eine klassische Piaggio (bis inkl. 125cm3 bzw. 15 PS und ebenfalls nicht älter als fünf Jahre alt) rangierte heuer im Bereich zwischen 2.400 und 2.600 Euro. Für eine vergleichbare Vespa betrug die Preisvorstellung von VerkäuferInnen etwa 3.800 bis 4.100 Euro.

Beliebte Motorräder wie zum Beispiel Hondas der Serien CB/CBF/CBR stehen – maximal 5 Jahre alt - mit durchschnittlich 6.500 Euro in der willhaben-Trefferliste.

Motocrossfans müssen für eine KTM, nicht älter als 5 Jahre, rund 5.000 Euro Budget kalkulieren.

Eine gepflegte Harley-Davidson, ebenfalls maximal 5 Jahre jung, lässt sich aktuell um durchschnittlich rund 25.000 Euro erstehen.

1.500 „Elektrische“

In absoluten Zahlen haben elektrische Zweiräder (auch) auf willhaben nach wie vor eher einen Exoten-Status: Derzeit tummeln sich hier rund 1.500 mit Akkus ausgestattete Exemplare. Einsteigermodelle beginnen bei rund 400 bis 500 Euro, eine E-Vespa ist um etwa 4.000 Euro, eine BMW CE 04 ab 12.000 Euro zu haben. Für eine Harley LiveWire muss das Budget aktuell rund 25.000 Euro betragen.

Drei der derzeit exklusivsten Zweirad-Modelle auf willhaben:

Harley-Davidson V-Rod Night Rod Special, 67.000 Euro (Penzing, Wien

https://www.ots.at/redirect/willhaben241

(Penzing, Wien https://www.ots.at/redirect/willhaben241 Henderson De Luxe mit 1300cc – ein Gespann aus dem Jahr 1926, 99.500 Euro (Gmunden, Oberösterreich)

https://www.ots.at/redirect/willhaben243

(Gmunden, Oberösterreich) https://www.ots.at/redirect/willhaben243 Ducati Panigale V4 Superleggera Supersport, 129.000 Euro (Feldkirch, Vorarlberg)

https://www.ots.at/redirect/willhaben243



Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Gerlinde Giesinger

PR Managerin

0699/1003 1570

gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at

www.pcomm.at