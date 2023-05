ÖAMTC-Verkehrsinformationen zum Salzburg Marathon 2023

Straßensperren und Parkverbote

Wien (OTS) - Am Sonntag, 21. Mai, wird wieder der Salzburg Marathon ausgetragen. „Wegen des Marathons werden viele Straßenzüge am Sonntag gesperrt. Autofahrer sollen auch auf außertourliche Parkverbote achten. Diese treten teilweise schon am Samstag in Kraft“, informiert Andrea Ofner vom ÖAMTC-Salzburg. „Wir empfehlen allgemein, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit dem Auto sollte man Park&Ride Möglichkeiten am Stadtrand nützen und mit den Öffis ins Zentrum fahren.“

Wichtige offene Verbindungen

Die Verbindung Karolinenbrücke - Hellbrunner Straße - Alpenstraße bleibt während der gesamten Veranstaltung befahrbar. Auch auf der Lehener Brücke gibt es keine Verkehrseinschränkungen. Die Durchfahrt Siegmundstor (Neutor) ist zwar nicht möglich, die Zufahrt in die Mönchsberggarage über die Eduard-Baumgartnerstraße wird aber freigehalten.

„Die Läufer werden von 09:00 bis ca. 15:00 Uhr auf der Marathonstrecke unterwegs sein. Die Aufhebungen der Sperren erfolgen sukzessive. Wer keine Lust hat, den Langstreckenläufern zuzusehen, sollte am Sonntag die Altstadt meiden“, so Andrea Ofner abschließend.

Allgemeine Informationen zu Straßensperren, Anreise und Parkmöglichkeiten gibt es auf www.oeamtc.at/verkehr, detaillierte Infos zu Straßensperren unter www.oeamtc.at/verkehrsservice, www.oeamtc.at/routenplaner, https://www.oeamtc.at/thema/parken/ und auf den ÖAMTC-APPs: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert.

Alfred Obermayr

