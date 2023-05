Marchfeldspargel g.g.A. - Regionales Superfood mit gutem Gewissen genießen

Wir alle suchen in unserem Leben immerzu nach dem Echten, dem Ehrlichen, dem Authentischen. Dafür nehmen wir bisweilen weite Reisen in Kauf.

Wer zu heimischer Qualitätsware greift, tut nicht nur sich selbst und seinem Wohlbefinden etwas Gutes, sondern leistet einen wertvollen Beitrag für ein nachhaltiges Konsumverhalten in unserer Gesellschaft Werner Magoschitz, Obmann des Vereins Marchfeldspargel g.g.A.

Mannsdorf an der Donau (OTS) - Etwa im Urlaub, wo wir uns beim Essengehen gerne regionale Spezialitäten gönnen. Zurück in der heimatlichen Küche muss das exotische Essen, das wir in der Ferne noch wie selbstverständlich genossen haben, selbst allzu oft weite Reisen zurücklegen. Die seit einigen Jahren hierzulande so beliebte Avocado etwa verbraucht hunderte Liter Wasser und muss um den halben Erdball fliegen, bevor sie als vermeintliches „Superfood“ auch zuhause auf unseren Tellern landet.

Unweigerlich stellt sich hier die Frage: Beginnt Naturschutz in der Küche?

Definitiv - davon sind die Landwirte vom Verein Marchfeldspargel g.g.A. überzeugt. Schließlich wächst auf den fruchtbaren Böden im Osten Niederösterreichs genau das, worauf wir uns im Urlaub so freuen: Echte, ehrliche, authentische Lebensmittel, naturbelassen, unverändert und unglaublich schmackhaft. Und ganz nebenbei auch noch fair produziert und als regionales Gemüse mit eindeutig besserem CO2-Fußabdruck als die Konkurrenz aus dem Ausland. Spargel aus dem Marchfeld kultiviert also ein gutes Gewissen - auch bei Tisch.

So viel Power steckt in unserem Spargel:

Der Marchfelder Spargel muss sich außerdem keineswegs hinter anderem, aus aller Welt eingeflogenem Superfood verstecken, was seine wohltuende Wirkung für Körper und Geist betrifft - ganz im Gegenteil. Das Kalzium in den grünen und weißen Stangen aktiviert unsere Muskelzellen, das Magnesium entspannt uns, das ebenfalls reichlich in Spargel enthaltene Kalium hält unsere Zellen gesund. Vitamin E hilft uns unsere Nerven zu bewahren, Vitamin B ist ein wahrer Booster für unser Nervensystem. Mit Vitamin C liefert uns das Superfood aus dem Marchfeld zudem ein starkes Antioxidans, Vitamin A schließlich ist gut für unsere Augen. Am besten kommen diese Eigenschaften natürlich dann zur Geltung, wenn wir absolut frischen Spargel genießen.

Wir kultivieren ein gesundes wertvolles Produkt vor den Toren Wiens.

Was Superfood betrifft, liegt das Gute deshalb ganz nah. Das freut das Klima, weil der Marchfeldspargel g.g.A. anders als die Konkurrenz mit Folientunnel in Billiglohnländern wie China oder Peru nicht erst mit dem Schiff oder dem Flugzeug nach Europa gebracht werden muss, bevor er in den heimischen Regalen landet, sondern als saisonales, regionales Gemüse kurze Wege zurücklegt. Weil die Marchfelder Spargelbauern nicht in Saisonen, sondern in Generationen denken, bewahren sie die wertvollen Kulturräume ihrer Region außerdem für die kommenden Jahrhunderte.

Was kann jeder von uns dazu beitragen?

Wer im Urlaub also das Echte, das Ehrliche und das Wahrhaftige schätzt, kann das ab sofort ganz einfach auch zuhause tun: Regional und saisonal essen - und beim Kauf auf das Gütesiegel des Vereins Marchfeldspargel g.g.A. achten. Wer zu heimischer Qualitätsware greift, tut nicht nur sich selbst und seinem Wohlbefinden etwas Gutes, sondern leistet einen wertvollen Beitrag für ein nachhaltiges Konsumverhalten in unserer Gesellschaft , davon ist Vereinsobmann Werner Magoschitz überzeugt.

https://www.marchfeldspargel.at/genuss

