Tierschutz Austria Kampagne „1fach ausgezeichnet“ mit internationalem „Reed-Award“ prämiert

„Oscar der US-Kampagnenszene“ bestätigt Tierschutz-NGO in ihrer Aufklärungsarbeit

Vösendorf (OTS) - Tierschutz Austria darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Die Tierschutzorganisation hat den renommierten Reed Award 2023 in der Kategorie International “ Best International Use of Outdoor Advertising“ gewonnen. Mit ihrer Streetbranding-Kampagne „1fachausgezeichnet“ setzte sich Tierschutz Austria, gemeinsam mit dem Campaigning Bureau, gegen zahlreiche Mitbewerber:innen durch und schafft es mit dem Gewinn ein weiteres Zeichen für den Tierschutz zu setzen.

„Der Reed-Award ist eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit im Bereich Kommunikation bei Tierschutz Austria. Im Rahmen der „1fachausgezeichnet“-Kampagne geht es uns darum, Debatten und Denkprozesse über unser individuelles Konsumverhalten und bewusste Kaufentscheidungen bei tierischen Produkten anzuregen. Diese Auszeichnung bestärkt und motiviert uns, auch in Zukunft mit Kampagnen auf tierschutzrelevante Themen aufmerksam zu machen. Mein Dank geht vor allem an Projektleiterin Lisa Sans, unsere Designerin Teresa Grath und das Campaigning Bureau, mit dem wir, als unsere Partneragentur, bereits seit längerem sehr erfolgreich und vertrauensvoll zusammenarbeiten“, so der Sprecher und Kommunikationsleiter Jonas von Einem.

„Eine internationale Auszeichnung wie der Reed Award ist ein wirklich schöner Lohn für die Arbeit, die in dieser Kampagne steckt. Aber für den größten Lohn, nämlich das Erreichen unseres Ziels, das endlich eine einheitliche Kennzeichnung bei Lebensmitteln kommt und Konsumenten und Konsumentinnen dadurch eine emanzipierte Kaufentscheidung treffen können, liegt noch ein großes Stück Arbeit vor uns. Aber wir bleiben dran!“ freut sich Projektleiterin Mag. Lisa Sans.

„Tierschutz Austria ist für uns als Unternehmen seit mehreren Jahren ein absoluter Herzenskunde und gemeinsam konnten wir schon viel bewirken. Ich freue mich ganz besonders, dass wir für die Zusammenarbeit (rund um so ein wichtiges Thema), nun auch mit einem Reed Award ausgezeichnet wurden“, freut sich auch Stefanie Winkler-Schloffer, Geschäftsführerin der österreichischen Mobilisierungsagentur „Campaigning Bureau“.

Bilder der prämierten Werbe-Maßnahmen:

https://we.tl/t-9cy2Ral8ZO © Tierschutz Austria

Gruppenfoto mit „Reed-Award“:

https://we.tl/t-awkQL4jZyW © Campaigning Bureau (von links nach rechts)

Große Freude bei Lisa Leimberger (Executive Client Service Director Campaigning Bureau), Jonas von Einem (Abteilungsleiter Strategische Kommunikation, Tierschutz Austria), Lisa Sans (Channel Managerin, Tierschutz Austria), Stefanie Winkler-Schloffer (CEO, Campaigning Bureau)

Zum „Reed-Award“ und den Preisträgern: https://www.ots.at/redirect/campaignsandelections1

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kommunikation

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at