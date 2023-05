Jahres-PK der Bosch-Gruppe in Österreich

Bosch wächst in Österreich - auch mit Wasserstoffprojekten

Wien (OTS) - Neben dem Geschäftsverlauf 2022 werden der Ausblick auf das laufende Jahr und zukunftsweisende Engineering-Projekte wie beispielsweise im Bereich Wasserstoff von Bosch in Österreich vorgestellt. Als Gesprächspartner steht Helmut Weinwurm, Repräsentant der Bosch-Gruppe in Österreich, zur Verfügung – wie auch für kurze Interviews im Anschluss an die Pressekonferenz.

Wir ersuchen um Anmeldung per Email an marlies.haas @ at.bosch.com

Datum: 25.05.2023, 10:00 Uhr

Ort: Robert Bosch AG

Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Robert Bosch AG, Marlies Haas, Tel.: +43 1 79722-5010