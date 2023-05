MALTESER Care Geschäftsführer Helmut Lutz vom Land Wien geehrt

Lutz erhielt Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

Wien (OTS) - Helmut Lutz, Geschäftsführer von Malteser Care, wurde am 15. Mai 2023 im Wiener Rathaus von Landeshauptmann-Stellvertreter Christoph Wiederkehr für seine Verdienste um das Land Wien geehrt. Er erhielt das Silberne Ehrenzeichen. Die Laudatio hielt Ingrid Pöschmann, Pressesprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Pöschmann lobte die Handschlagqualität von Helmut Lutz und hob seine Qualität als kollegialer und verständnisvoller Partner im Wiener Sozialbereich hervor. Pöschmann in der Laudatio: „Helmut Lutz ist immer auf Kooperation ausgerichtet. Die Interessen der Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Jugendlichen mit oder ohne Behinderung haben die höchste Priorität für ihn. In turbulenten Zeiten haben seine Flexibilität und sein Einsatz uns immer wieder geholfen, unsere Aufgaben in der gewohnten Qualität erbringen zu können.“

Profunder Experte im Bereich Pflege und Betreuung

Bekannt ist Lutz neben seinem Engagement in der Kinder- und Jugendhilfe vor allem als profunder Experte im Bereich Pflege und Betreuung im Allgemeinen und 24 Stunden Betreuung im Besonderen. Dies hob auch Ingrid Pöschmann hervor: „Im Zuge meiner Vorbereitung auf diese Laudatio habe ich mit Kolleg:innen vom Fonds Soziales Wien gesprochen und sie gefragt, was ihrer Ansicht nach die Zusammenarbeit mit Helmut Lutz so besonders macht. Es sind sein Einsatz, sein lösungsorientiertes Arbeiten bei komplexen Fallgeschichten, seine Handschlagqualität und sein Herz, das immer bei den Betroffenen ist. Das alles steht für absolutes Vertrauen in die Zusammenarbeit. Dadurch ist Malteser Care im Bereich der Pflege und Betreuung ein verlässlicher und beliebter Kooperationspartner des FSW.“

Helmut Lutz ist seit 2016 Geschäftsführer von Malteser Care. Von 2003 bis 2014 war er Leiter des Controllings und Geschäftsführer beim Wiener Hilfswerk. 2015 war er Geschäftsführer bei Care Systems. Er wurde 1961 geboren, ist Vater eines erwachsenen Sohnes und lebt in Wien.

BILDER zur kostenfreien Verwendung gibt es auf Anfrage



Die MALTESER Care GmbH wurde im Jahr 2010 gegründet und 2016 als vollständiges Hilfswerk in die Ordensstruktur des Souveränen Malteser-Ritter-Orden integriert. MALTESER Care ist gemeinnützig und darauf spezialisiert, die bestmögliche Pflege und Betreuung zu Hause anzubieten, zu organisieren und sicherzustellen. Der Fokus liegt auf einem den individuellen Bedürfnissen angepassten Pflege- und Betreuungsmodell. Weitere Schwerpunkte sind die Pflege und Betreuung von Klient:innen auch mit komplexem Pflegebedarf bei chronischen Erkrankungen, Demenz, psychiatrischen Erkrankungen und im palliativen Bereich. MALTESER Care widmet sich in Wien und Niederösterreich auch der Betreuung von Familien, deren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene chronisch krank sind.

