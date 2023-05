Stocker: „SPÖ-Behauptungen zu Kinderarmut halten einem Faktencheck nicht stand“

Rendi-Wagner wirft der Bundesregierung fälschlicherweise vor, nichts gegen Kinderarmut unternommen zu haben

Wien (OTS) - „SPÖ-Behauptungen zu Kinderarmut halten einem Faktencheck nicht stand. Die Bundesregierung nimmt sich dem Thema Kinderarmut mit höchster Priorität an, auch bei allen Maßnahmen gegen die Teuerung war die Bekämpfung der Kinderarmut neben der Entlastung ein klares Ziel. Wir wissen: Die österreichische Familienpolitik leistet einen zentralen Beitrag zur Eindämmung und Reduzierung von Familien- und Kinderarmut. Das ist unter anderem der Erhöhung des Familienbonus zu verdanken. Denn: Kinderarmut ist etwas, das in diesem Land nicht stattfinden soll. Die Politik der Bundesregierung war und ist, trotz Krisenzeiten, erfolgreich und das muss jemand mal nachmachen. Auch in Zukunft wird bei der Arbeit der Bundesregierung die Bekämpfung von Kinderarmut im Fokus stehen – das ist als christlich-soziale Partei unser unbestrittener Anspruch“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf die heutige Pressekonferenz der SPÖ zum Thema Kinderarmut.



„Die SPÖ entzieht sich ihrer parlamentarischen Verantwortung, indem sie angekündigt hat, alle verfassungsrechtlich relevanten Gesetze der Bundesregierung zu blockieren. Während also die Bundesregierung für die österreichische Bevölkerung arbeitet, versinkt die SPÖ im totalen Chaos ihrer Mitgliederbefragung. Dass die Sozialdemokratie sich selbst mit ihrem Verhalten schadet, ist nebensächlich – leider schadet sie aber auch damit den Menschen in Österreich und dem Land.“

