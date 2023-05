Stadionbrücke – aufwändige Instandsetzungsarbeiten nach Anfahrschaden

Instandsetzung der Brückenuntersicht nach Anfahrschaden im Jänner 2023 erforderlich

Wien (OTS) - Im Jänner 2023 kollidierte beim Unterfahren der Stadionbrücke ein LKW mit der Beladung seines Tiefladers mit mehreren Hauptträgern des Brückentragwerkes der Stadionbrücke und beschädigte diese zum Teil schwer. Für die Instandsetzung der beschädigten Brückenteile ist eine teilweise Sperre der Fahrstreifen auf der Stadionbrücke und eine Komplettsperre der darunterliegenden Autobahnrampe Richtung A4 und A 23 erforderlich.

Die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten werden an den kommenden drei verlängerten Wochenenden vom 17.05.2023 bis 22.5.2023, vom 26.05.2023 bis zum 30.05.2023 sowie vom 07.06.2023 bis zum 12.06.2023 durchgeführt, da hier mit einem geringeren Verkehrsaufkommen in der Stadt zu rechnen ist.

Umfassende Instandsetzungsmaßnahmen

Aufgrund der Schäden mussten bereits im Jänner die mittleren Spuren der Stadionbrücke gesperrt werden. Bei zwei Hauptträgern kam es zu plastisch verformten Bereichen der sogenannten Untergurte und Beschädigungen des Korrosionsschutzes. Ebenfalls beschädigt wurden die Gitterrostträger und einige Aussteifungsbleche.

Insbesondere die Beschädigungen bei den 2 Haupträgern erfordern umfassende Instandsetzungsmaßnahmen. Um die Tragfähigkeit des ursprünglichen Systems zu erreichen, müssen die Untergurte erneuert werden.

„Bei der Erhaltung von Verkehrsbauten können leider immer wieder unfallbedingte Schäden entstehen, die nicht im Einflussbereich der Stadt Wien Brückenbau und Grundbau liegen. Jedoch ist es unsere Verantwortung, diese Schäden technisch richtig zu reparieren, um möglichst rasch eine sichere und uneingeschränkte Nutzung zu gewährleisten, so Hermann Papouschek, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt Wien.

“Um die Auswirkungen auf die VerkehrsteilnehmerInnen gering zu halten, wurde die Sanierung des Anfahrschadens bewusst in Zeitfenster mit einem geringeren Verkehrsaufkommen gelegt. Die Unterführung der Stadionbrücke ist aber ein wichtiger Zubringer zum Autobahnnetz, es wird daher empfohlen auch über die nahegelegenen Anschlussstellen Landstraßer Gürtel, St. Marx oder Handelskai auszuweichen” so Christian Zant, Baustellenkoordinator der Stadt Wien.

Sperren der Autobahnauffahrt und Sperre der Stadionbrücke

Aufgrund der starken Beschädigungen an mehreren Trägern und dem enormen Aufwand der Instandsetzungsmaßnahme ist es erforderlich, die Sperre an den kommenden drei verlängerten Wochenenden in Anspruch zu nehmen. Ebenso ist die Verkehrsbelastung während der Instandsetzungsarbeiten auf der Stadionbrücke zu vermeiden. Daher ist während der ersten beiden Wochenendsperren auch eine Komplettsperre der Stadionbrücke in beiden Fahrtrichtungen für den KFZ Verkehr notwendig.

Verkehrsmaßnahmen im Überblick (3 Phasen)

Phase 1 – vom 17.5.2023 bis 22.5.2023:

Am Mittwoch dem 17.5.2023 ab 22:00 Uhr bis Montag dem 22.05.2023, 04:00 Uhr kommt es zur Sperre der Autobahnauffahrtsrampe unterhalb der Stadionbrücke (Seite 3. Bezirk). Um die Zufahrt zur Autobahn A4/A23 weiterhin zu ermöglichen, muss der Verkehr der Erdberger Lände auf die Nebenfahrbahn Abfahrt „Erdberg“ umgelegt werden. Von dort aus verläuft die Umleitung über die Auf- und Abfahrt des Ludwig-Koeßler-Platzes.

Donnerstag dem 18.05.2023 ab 00:30 Uhr bis Montag dem 22.05.2023, 04:00 Uhr Sperre der Stadionbrücke (in beide Richtungen) für den KFZ Verkehr

In Absprache mit der Wiener Linien – Bereich Busbetrieb wird die Linie 80A in den beiden Bezirken (2., und 3.,) vor und nach der Stadionbrücke aufgeteilt. Die Umleitung für die Buslinie 77A erfolgt über die A23 bis hin zum Handelskai und wieder zurück zur Abfahrt St. Marx/Franzosengraben Richtung Schlachthausgasse.

Phase 2 – vom 26.05.2023 bis 30.05.2023:

Am Freitag dem 26.05.2023 ab 22:00 Uhr bis Dienstag 30.05.2023, 04:00 Uhr kommt es zur Sperre der Autobahnauffahrtsrampe unterhalb der Stadionbrücke (Seite 3. Bezirk)

Samstag dem 27.05.2023 ab 00:30 Uhr bis Dienstag dem 30.05.2023, 04:00 Uhr Sperre der gesamten Stadionbrücke (in beide Richtungen) für den KFZ Verkehr

Umleitungen wie in Phase 1

Phase 3 – vom 07.06.2023 bis 12.06.2023

Von Mittwoch dem 07.06.2023 ab 22:00 Uhr bis Montag dem 12.06.2023, 04:00 Uhr kommt es zur Sperre der Autobahnauffahrtsrampe unterhalb der Stadionbrücke.

Auf der Stadionbrücke gibt es in dieser Phase keine Behinderungen mehr!

Der Fuß- und Radwegverkehr auf der Stadionbrücke kann trotz der Instandsetzungsarbeiten uneingeschränkt aufrecht erhalten werden.

