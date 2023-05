Musikfest auf Schloss Weinzierl startet am 19. Mai

Drei Kammerkonzerte und ein Promenadenkonzert

St.Pölten (OTS) - Das diesjährige Musikfest Schloss Weinzierl geht von Freitag, 19., bis Samstag, 21. Mai, als dreitätiges Festival mit drei Kammerkonzerten im Festsaal und einem Promenadenkonzert über die Bühne. Die künstlerischen Leiter, das Altenberg Trio Wien und der Geiger Amiram Ganz, feiern dabei Joseph Haydn mit drei Kompositionen - einem Klaviertrio, einem Baryton-Trio und einem Capriccio für Klavier.

Weiters bringen die drei Konzerte im Festsaal berühmte Klavierquintette großer Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts sowie zwischen 1926 und 1996 in Frankreich, Großbritannien und den USA entstandene Kammermusik für Bläser, Streicher und Klavier. Zu den prominenten Musikern zählen neben den Mitgliedern des Altenberg Trios u. a. der österreichische Bratschist Gerhard Marschner, die aus Südkorea stammende Oboistin Heri Choi und der amerikanische Fagottist Marcelo Padilla.

Beim Eröffnungskonzert am Freitag, 19. Mai, ab 19 Uhr im Festsaal von Schloss Weinzierl erklingen Joseph Haydns Klaviertrio As-Dur Hob. XV:14, das Trio für Oboe, Fagott und Klavier von Francis Poulenc und das Klavierquintett op. 57 von Dmitri Schostakowitsch. Beim zweiten Kammerkonzert am Samstag, 20. Mai, ab 19 Uhr sind Joseph Haydns Capriccio in G-Dur Hob. XVII:1, Hans Gals Divertimento op. 90/1 für Cello und Fagott, Bohuslav Martinůs Quartett H. 315 für Oboe und Klaviertrio sowie das Klavierquintett f-moll op. 34 von Johannes Brahms zu hören.

Dazwischen führt das Promenadenkonzert am Samstag, 20. Mai, ab 15 Uhr unter dem Titel „Heiteres in Literatur - und Musik“ mit Albert Hosp vom Festsaal in den Garten und den Arkadenhof von Schloss Weinzierl. Die finale Matinee am Sonntag, 21. Mai, umfasst ab 11 Uhr im Festsaal Joseph Haydns Baryton-Trio XI:4 in der Transkription für Oboe, Viola und Fagott, André Previns Trio für Oboe, Fagott und Klavier sowie Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 0664/1021198, e-mail office @ musikfest-weinzierl.at und www.musikfest-weinzierl.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse