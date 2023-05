Grundsteinlegung beim Großbauprojekt QUADRILL in der Tabakfabrik Linz

Linz/Kufstein (OTS) - Die BODNER Gruppe als Investor feierte am 15. Mai einen weiteren Meilenstein beim Großbauprojekt „QUADRILL“ auf dem Gelände der Linzer Tabakfabrik: die offizielle Grundsteinlegung. Das neue vierteilige Gebäude-Ensemble – mit dem 109 Meter hohen QUADRILL-Tower – ist mit einer Bruttogeschossfläche von 85 000 m2 eine der aktuell größten Baustellen in Österreichs Landeshauptstädten. Raum für zusätzliche 1.000 Arbeitsplätze entsteht. Die bauliche Umsetzung, mit einer geplanten Fertigstellung für Ende 2025, erfolgt durch die Arbeitsgemeinschaft DYWIDAG BODNER.

810 Tage sind im Bautagebuch des QUADRILL-Projektes in der Linzer Tabakfabrik am Ende des heutigen Tages bereits dokumentiert. Und damit auch die symbolische Grundsteinlegung. Die kleine Feier fand u.a. in Anwesenheit vom Bürgermeister der Stadt Linz Klaus Luger, Planungsreferent Stadtrat Dietmar Prammer, Mag. Ing. Thomas Bodner, dem Eigentürmer der BODNER Gruppe, Mag. Markus Eidenberger, GF der Immobilien Linz GmbH und Direktor der Tabakfabrik Linz, Architekt Dipl. Ing. Martin Zechner, Zechner & Zechner ZT GmbH, Dr. Gerald Höninger, GF der DYWIDAG und anderen Repräsentanten der am Bau beteiligten Unternehmen und zukünftigen Mietern des QUADRILL statt.

Im Zuge der feierlichen Grundsteinlegung unterzeichneten Vertreter der Stadt Linz, Projektentwickler und -eigentümer eine Urkunde, die nach schöner Tradition in einer Zeitkapsel für immer im Bauvorhaben eingebaut wird. „Für die Stadt Linz ist die Erweiterung der Tabakfabrik mit dem QUADRILL-Projekt ein Symbol für Modernität, Offenheit und Zukunftsorientierung. Gleichzeitig wird das QUADRILL die Wirtschafts- und Innovationskraft des Technologie- und Industriezentrums Linz weiter stärken“, ist Bürgermeister Klaus Luger überzeugt. Planungsreferent Dietmar Prammer unterstreicht, dass damit „ein neuer, offener Stadtteil entstehe, der neben Hotel, Büro- und Handelsflächen sowie Gastronomie vor allem auch Mietwohnungen mit Platz für rund 370 Menschen bietet.“

Markus Eidenberger von der Tabakfabrik: „Mit der Errichtung und Fertigstellung des QUADRILL verändert sich für die Tabakfabrik nicht nur baulich etwas – sondern das Areal wird komplettiert. Es war von Anfang an unser Ziel, hier einen kleinen Stadtteil zu gestalten. Wir machen Ende 2025 einen Riesenschritt, denn der Charakter des Geländes verwandelt sich: Das Areal wird sieben Tage, 24 Stunden bespielt, bewohnt und belebt sein.“

„Ich freue mich mit den Linzerinnen und Linzern auf das QUADRILL, das jetzt Stück für Stück sichtbarer wird. Die Hochbauphase des QUADRILL-Towers schreitet zügig voran. Nach drei Tiefgaragengeschossen, sind nun die ersten rund 20 Meter nach oben geschafft. Bis zum Jahresende wird der Tower bereits eine Höhe von rund 60 Metern erreichen. Auch die Arbeiten an den Häusern VIRGINIA, MEMPHIS und BOSTON laufen auf Hochtouren. Wir sind stolz, mit dem QUADRILL ein Stück Erfolgsgeschichte des Kreativ-Hotspots Tabakfabrik mitschreiben zu dürfen“, so Thomas Bodner, der geschäftsführende Gesellschafter der BODNER Gruppe. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 190 Millionen Euro. Der 109 m hohe QUADRILL-Tower wird Österreichs höchster Büro- und Hotelgebäude-Tower außerhalb Wiens.

Die BODNER Gruppe ging mit ihrem Entwurf einstimmig als Sieger im EU-weiten Bieterverfahren der Stadt Linz hervor, um die sensible Transformation des bestehenden und nicht denkmalgeschützten Bereichs der alten Tabakfabrik Linz in einen modernen Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum zu realisieren. Das insgesamt vierteilige Gebäude-Ensemble wird nach den Plänen des Architekturbüros Zechner & Zechner ZT GmbH umgesetzt. Es umfasst neben einem Hotel und Wohnungen für die Tabakfabrik Linz dringend benötigten Raum für Büros, Gastro- und Geschäftsflächen für neue Betriebsniederlassungen. Schon jetzt sind im oberösterreichischen Kreativ-Hotspot mehr als 250 Unternehmen und Organisationen ansässig. Mit dem Neubau entsteht Raum für rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Tabakfabrik.

Über die BODNER Gruppe

Die BODNER Gruppe, mit Hauptsitz in Kufstein in Tirol, ist eine der größten familiengeführten Baugruppen Österreichs und Spezialistin für alle Teilbereiche des Bauwesens mit der vollen Fertigungstiefe von der Produktion, dem Hoch-, Tiefbau-, General- und Totalunternehmerbau bis hin zur Immobilien- und Projektentwicklung sowie deren Bewirtschaftung. Die Geschichte des 1913 in Sillian in Osttirol gegründeten Unternehmens ist eine Erfolgsgeschichte. Mehr als 3.750 MitarbeiterInnen sind heute in den über 40 Tochtergesellschaften sowie Niederlassungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz tätig. Der konsolidierte Gruppenumsatz beträgt rund 925 Millionen Euro.

QUADRILL – Projektwebsite www.quadrill.at

Rückfragen & Kontakt:

BODNER Gruppe

Sandra Bodner

Leitung Kommunikation

+43 664 806 99 1050

sandra.bodner @ bodner-bau.at



WEISS PR & MEDIA e.U.

Michael Weiß

Geschäftsführung

+43 664 750 38083

michael.weiss @ weiss-pr.at

www.weiss-pr.at