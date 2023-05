Awareness- und Aufklärungskampagne der Patientenorganisation Österreichische Lungenunion „Wie fit ist deine Lunge?“

Startschuss am 13. Mai im Westfield Donau Zentrum

Wien (OTS) - Die Lunge ist ein lebenswichtiges Organ. Umso wichtiger ist die regelmäßige Lungenfunktionsmessung, die eine Früherkennung von Lungenkrankheiten ermöglicht. Trotzdem wird diese vernachlässigt. Laut einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Lungenunion (ÖLU) hat nur die Hälfte der Umfrageteilnehmer:innen (58,8 %) schon einmal eine kleine Lungenfunktionsmessung (Spirometrie) durchführen lassen.

Die Aufklärungskampagne der Patientenorganisation Österreichische Lungenunion (ÖLU) „Wie fit ist deine Lunge?“ soll dem gegensteuern. Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Lungenfitness durch eine kostenlose kleine Lungenfunktionsmessung in ausgewählten Einkaufszentren in ganz Österreich überprüfen zu lassen. Am 13. Mai gab es im Westfield Donau Zentrum den Kick-off. Weitere neun Termine in allen Bundesländern folgen.

„ Die Österreichische Lungenunion möchte auf die Wichtigkeit der Lungenfunktionsmessung aufmerksam machen. Asthma oder COPD betreffen mehr als 1 Million Menschen. COPD ist weltweit die dritthäufigste Todesursache. Durch die Lungenfunktionsmessung ist die Früherkennung von Lungenerkrankungen möglich. Trotzdem kennen die wenigsten ihre Lungenfunktion. Mit der Aufklärungskampagne möchten wir alle Menschen in Österreich auffordern, regelmäßig ihre Lungenfunktion überprüfen zu lassen “, merkt Gundula Koblmiller, MSc, Sprecherin der ÖLU, an.

Eine aktuelle Umfrage der ÖLU untersuchte das Wissen zu den Themen Lungenfunktionsmessung vs. Blutzucker- und Blutdruckmessung. Zirka die Hälfte der Befragten (58,8 %) hat schon einmal eine kleine Lungenfunktionsmessung (Spirometrie) durchführen lassen. 95 % gaben an, dass sie schon einmal eine Blutdruckmessung hatten, 74,8 % eine Blutzuckermessung. Die Lungenfunktionsmessung bildet somit das klare Schlusslicht. Dies ist umso erstaunlicher, da es mehr Menschen mit einer COPD als mit Diabetes gibt.

Lungenfunktionsmessung als Teil der Vorsorgeuntersuchung

Lungenfunktionsmessungen sollten bei ALLEN Menschen regelmäßig durchgeführt werden. Die ÖLU fordert daher die Aufnahme der Lungenfunktionsmessung als Standarduntersuchung bei der Vorsorgeuntersuchung UND der Spirometrie bei allen entsprechend ausgebildeten Allgemeinmediziner:innen in allen Bundesländern als Kassenleistung. Tatsächlich werden die Kosten der Spirometrie jedoch bei diesen lt. Auskunft der ÖGK aktuell in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol nicht erstattet.

Termine der Aktionstage „Wie fit ist deine Lunge?“

20. Mai Citypark Graz, Steiermark, vor dem Info-Service-Point

27. Mai Zimbapark Shopping-Center Bürs, Vorarlberg, Erdgeschoß, Parkettfläche neben daPino

17. Juni Westfield Shopping City Süd, Niederösterreich, Eventfläche „Water Plaza“

24. Juni ATRIO Villach, Kärnten, Info-Service-Point beim Café Cappuccino

02. September Shopping-Center Nord, Wien, Mallstand Erdgeschoß, Nähe Müller Drogerie (Fläche 2)

16. September Europark Salzburg, Salzburg, Heissenberger Rolltreppe

23. September Murpark Graz, Steiermark, Erdgeschoß 2 unter der Rolltreppe

07. Oktober DEZ Einkaufszentrum Innsbruck, Tirol, Aktionsfläche Hauptplatz-Säule

21. Oktober Haid Center Linz, Oberösterreich, Eingang Süd (Aktivitätsfläche)





Eine Aktion der Patientenorganisation Österreichische Lungenunion gemeinsam mit der Österreichischen Ärztekammer, der Österreichischen Apothekerkammer und der Medizinischen Universität Wien. Mit freundlicher Unterstützung von Goldsponsor AstraZeneca und den weiteren Sponsoren Chiesi, GAAPP (Global Allergy & Airways Patient Platform) und Pfizer. Herzlichen Dank gilt auch den Westfield-Zentren, SCN, DEZ und Haid Center für die kostenfreie zur Verfügungstellung der Aktionsflächen.

