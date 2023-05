Internationaler Tag der Familie: Zusammenhalten für eine starke Gemeinschaft

Wien/St. Pölten (OTS) - „Familien stehen großen Herausforderungen gegenüber, diese müssen wir in den Fokus rücken, damit wir die Grundpfeiler unserer Gesellschaft stärken können. Die Familie ist der Ort, an dem wir geboren und aufgezogen werden, wo wir Liebe, Geborgenheit und Unterstützung erfahren. Sie prägt unser Leben maßgeblich und bildet das Fundament für unsere persönliche Entwicklung“, hält Familienbund-Präsident Bernhard Baier fest.

Der Internationale Tag der Familie gibt uns die Möglichkeit, die vielfältigen Herausforderungen anzuerkennen, mit denen Familien konfrontiert sind. In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft einem stetigen Wandel unterliegt, müssen wir Familien in all ihren Ausprägungen unterstützen und ihnen die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um ihre Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können.

„Österreich ist auf einem guten Weg. Viele Familienbund-Forderungen wurden umgesetzt. Der Familienbonus, die Valorisierung der Familienleistungen sowie die Ausweitung der Kinderbetreuung sind aktuelle Maßnahmen, die Familien gut unterstützen. Auch die Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes zum Eltern-Kind-Pass mit der Einbindung der Elternberatung ist ein guter und wichtiger Schritt für Familien getan, fasst Baier zusammen und betont, dass der Österreichische Familienbund sich weiterhin aktiv für die Interessen von Familien einsetzt.

Dazu zählen beispielsweise die Bereitstellung von vielfältigen und qualitativ hochwertigen Angeboten für Kinderbetreuung, die Förderung der Partnerschaftlichkeit, der besseren Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit sowie die Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungskompetenz.

„Anlässlich des internationalen Tages der Familien bedanken wir uns bei allen Familien in Österreich für ihre unermüdliche Arbeit, ihr Engagement und ihre Liebe. Sie sind unverzichtbar für eine starke und lebenswerte Gesellschaft“, schließt Bernhard Baier.

