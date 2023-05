Stadt Wien sucht neue Mitarbeiter*innen und lädt zur großen JOBmesse ins Wiener Rathaus

Messe am 23. Mai von 9 bis 19 Uhr, 21.000 Zukunftsjobs bis zum Jahr 2030

Wien (OTS) - Mit rund 67.000 Mitarbeitenden ist die Stadt Wien eine der größten Arbeitgeber*innen des Landes und steht mit vielen anderen Unternehmen in einem Wettbewerb um gut ausgebildete und talentierte Jobinteressent*innen. „Die Berufsbilder in der Stadtverwaltung Wiens sind so vielfältig wie unsere Stadt – von Arbeitsfeldern in der Natur bis hin zu vielen sozialen, technischen und digitalen Bereichen bieten wir klassische ebenso wie innovative Aufgabenfelder mit Sinn“, betont Bürgermeister Michael Ludwig „Was diesen Aufgaben gemeinsam ist: Sie alle tragen zur hohen Lebensqualität der Stadt bei! Klimaschutz, sauberes Wasser, Müllabfuhr, Straßen- und Brückenbau oder Verwaltung: Die rund 67.000 Beschäftigten der Stadt Wien haben viel zu tun, damit sich zwei Millionen Menschen wohlfühlen“, so Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Bis 2030 werden bei der Stadt Wien rund 21.000 Stellen frei. Neue Entwicklungen im Bereich Klimaschutz und Technik, die Bevölkerungsentwicklung und Pensionierungen sorgen für notwendige Nachbesetzungen, lassen aber auch neue Arbeitsfelder entstehen. Konkret werden besonders für technische Berufe, im Bereich Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie in den Bereichen Soziales und Pädagogik Arbeitskräfte gesucht.

Die Stadt Wien hat deshalb eine große Joboffensive unter dem Motto „Arbeiten an Wien“ gestartet und wirbt am 23. Mai von 9 bis 19 Uhr bei einer großen JOBmesse im Wiener Rathaus um neue Mitarbeiter*innen.

Und die Vielfalt der Arbeitsfelder bei der Stadt ist groß: So zum Bespiel bei der Umweltschutzabteilung, die heute Besuch von Bürgermeister, Personalstadtrat und Personaldirektorin bekam: Vom rechtlichen Bereich, über den Naturschutz bis hin zum Luftmessnetz – in der Umweltschutzabteilung warten die unterschiedlichsten Aufgaben auf interessierte neue Mitarbeiter*innen.

„Die Jobs bei der Stadt sind vielseitig und abwechslungsreich und Arbeiten für Wien macht Sinn“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig. „Es gibt hervorragende Aufstiegschancen, aber auch die Jobsicherheit und die Vereinbarkeit von Arbeit, Freizeit und Familie sprechen für sich!“

„Gerade in den nächsten Jahren hat sich die Stadt große Veränderungen vorgenommen, für die es viele Köpfe und Hände braucht – so zum Beispiel bei der Anpassung der Stadt an den Klimawandel“, betont Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky. “Wer bei der Stadt Wien arbeitet hat die einzigartige Chance, aktiv an der der Zukunft Wiens mitzuarbeiten. Wir freuen uns deshalb ganz besonders auf viele neue motivierte Mitarbeiter*innen!“

Arbeiten im Bereich Umweltschutz

Die Umweltschutzabteilung der Stadt ist mit allen wichtigen Belangen des Umweltschutzes in Wien betraut: Vom Wiener Luftmessnetz über strategisches Luftgütemanagement, Naturschutz, Lärmschutz, Abfall- und Ressourcenmanagement, Räumliche Entwicklung und Nachhaltiger Entwicklung bis hin zum Umweltrecht. Aktuell sind in der Wiener Umweltschutzabteilung 110 Personen beschäftigt.

Auf Grund der unterschiedlichen Themen, für die die Wiener Umweltschutzabteilung zuständig ist, verfügen die Mitarbeiter*innen über verschiedenste Ausbildungen und Berufsprofile. Neben Jurist*innen, Biolog*innen oder Luftmesstechniker*innen arbeiten in der MA 22 auch Wirtschaftsakademiker*innen, Chemiker*innen, Absolvent*innen der Montanuniversität (Industrieller Umweltschutz), Landschaftsarchitekt*innen, Landschaftsplaner*innen, Klimatolog*innen, Archäolog*innen, Betriebswirtschafter*innen mit Schwerpunkt Umweltmanagement, Kulturtechniker*innen, Absolvent*innen der Studienrichtung Umwelt- und Bioressourcenmanagement, Absolvent*innen der Elekrotechnik HTL, Landschaftsökolog*innen uvm.

Darüber hinaus gehören zum Team Fachbedienstete des Verwaltungsdienstes, Fachbedienstete des technischen Dienstes, Kanzleibedienstete und Lehrlinge im Lehrberuf Verwaltungsassistenz. Die Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben und Ausbildungen bedingen unterschiedlichste Stellenbeschreibungen, da quasi jede Position innerhalb der Abteilung über ein spezifisches Anforderungsprofil verfügt.

„Allein der Einblick in die Abteilung Umweltschutz zeigt die enorme Vielfalt an Berufsfeldern bei der Stadt Wien“, betont Wiens Personaldirektorin Cordula Gottwald.“ So ist es möglich, im Laufe eines Berufslebens unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen, ohne die Arbeitgeberin zu wechseln. Die Stadt bietet die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung und beruflichen Selbstverwirklichung!“

JOBmesse im Wiener Rathaus am 23. Mai

Am Dienstag den 23. Mai können sich Interessierte von 9 bis 19 Uhr bei der ersten großen JOBmesse im Wiener Rathaus über Zukunftsjobs bei der Stadt informieren: Im Festsaal, im Arkadenhof und in der Volkshalle präsentiert sich die Stadt Wien als moderne und zukunftsfitte Arbeitgeberin.

Bei insgesamt fünf Themeninseln gibt es Infos über aktuelle Stellenangebote und Karrieremöglichkeiten sowie Kontakte zu Personalverantwortlichen. Mitarbeiter*innen der Stadt erzählen aus ihrem beruflichen Alltag und beantworten die Fragen die Jobinteressent*innen.

Bei der Themeninsel Gesundheit stellen sich unter anderem der Wiener Gesundheitsverbund, der Wiener Gesundheitsdienst und die Berufsrettung Wien vor. Ein Schwerpunkt ist weiters der Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege gewidmet.

Bei der Themeninsel Pädagogik und Soziales präsentieren sich unter anderem die Wiener Kindergärten, die Abteilungen Bildung und Jugend sowie Schulen. Auch die Bafep21 und die Schule für Assistenzpädagog*innen informieren über ihre Ausbildungen.

Insgesamt 24 Dienststellen der Stadt beschäftigen sich mit Zukunftsthemen wie IT, Technik und Klimaschutz. Dabei geht es darum, Wien zur Digitalisierungshauptstadt Europas zu machen, den Klimaschutz in die Wiener Grätzl zu bringen und die Stadt umfassend auf den Klimawandel vorzubereiten.

Die Themeninsel Infrastruktur, Ordnung und Sicherheit umfasst Bereiche wie das Wiener Wasser, die Wiener Bäder, Sport Wien, das Marktamt und den Tierschutz.

Eine weitere Themeninsel ist dem Bürger*innen-Service und der Verwaltung gewidmet. Hier präsentieren 21 Dienststellen ihre vielfältigen Aufgaben und Serviceleistungen für die Bürger*innen der Stadt.

Weitere Aussteller*innen, zum Beispiel die Krankenfürsorgeanstalt für die Bediensteten der Stadt Wien mit dem Sanatorium Hera, der Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) und die Daseinsgewerkschaft younion, bieten ebenfalls wertvolle Informationen rund um ein Dienstverhältnis bei der Stadt Wien.

Als Rahmenprogramm gibt es in Volkshalle Vorträgen zu unterschiedlichen Stadtthemen, Benefits und Weiterbildungsprogrammen.

Alle Infos zu Jobs bei der Stadt und zur Jobmesse: jobs.wien.gv.at

