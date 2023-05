„Report“ über drei Tage Gipfel-Turbulenzen

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 16. Mai 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Preis-Druck

Drei Tage Gipfel-Turbulenzen: Zuerst endete der Lebensmittel-Gipfel von Sozialminister Rauch ohne konkretes Ergebnis. Am Dienstagabend stellte er im „ORF Report“-Interview überraschend doch weitere Maßnahmen gegen die Teuerung in Aussicht und am Mittwoch präsentierte Bundeskanzler Karl Nehammer neue Anti-Teuerungsmaßnahmen wie die Abschöpfung von Gewinnen bei Energieunternehmen. Im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation steht die Regierung unter Druck. Nicht nur durch Kritik der Opposition, auch reichweitenstarke Medien oder Wifo-Chef Gabriel Felbermayr fordern Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung. Was lief hinter den Kulissen des Lebensmittel-Gipfels ab? Wie lässt sich die derzeitige Kommunikation der Regierung analysieren? Und was bedeuten die neuen Anti-Teuerungsmaßnahmen? Es berichten Laura Franz und Julia Ortner.

Dazu ist der Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt Live-Gast im Studio.

Wer pflegt die Babyboomer?

Schon derzeit spürt man im Gesundheitssystem den Personalmangel auf allen Ebenen. Vor allem in der Pflege wird händeringend nach Fachkräften gesucht, mittlerweile gezielt im Ausland angeworben. Doch wie wird die Versorgung sein, wenn Hunderttausende Babyboomer in den nächsten Jahrzehnten betreut und gepflegt werden müssen? Wie kann die Qualität erhalten werden und finanziell leistbar bleiben? Helga Lazar und Sabina Riedl haben sich angeschaut, wie dieser Generationenvertrag aufgesetzt wird.

Liberale Schwierigkeiten

In der Krise haben es die Liberalen schwer. In Salzburg sind die NEOS trotz Regierungsbeteiligung erstmals aus einem Landtag geflogen, im Bund suchen sie nach einem Alleinstellungsmerkmal. Als Anti-System-Partei gestartet, sind die NEOS heute angepasst und etabliert. Der Reiz des Neuen verblasst. In den Bundesländern fehlen nach wie vor die regionalen Strukturen und auf Bundesebene gelingt es den NEOS nur bedingt, vom Zustand der Koalition zu profitieren. Ein Bericht von Martin Pusch und Alexander Sattmann.

Fragwürdiger Immobiliendeal

Die von Otto Wagner errichtete „Österreichische Postsparkasse“ am Wiener Georg-Coch-Platz zählt zu den Schlüsselwerken der Moderne. 2014 hat die Signa-Gruppe von René Benko sie übernommen. Aus dem ursprünglich geplanten Umbau zum Nobel-Hotel ist nichts geworden, das Gebäude wurde deutlich aufgewertet. 2019 hat dann die BIG, die Bundesimmobiliengesellschaft, die P.S.K. über einen sogenannten Baurechtsvertrag angemietet. Nun gibt es Kritik an diesem Deal. Auch international gibt es Gegenwind für Signa: In Deutschland müssen bei der zur Signa gehörenden Kaufhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof 52 Filialen geschlossen werden. Dazu kommt ein für die Immobilienbranche wegen Covid und steigender Zinsen insgesamt schwieriges Marktumfeld. Ulla Kramar-Schmid und Stefan Daubrawa berichten.

