Belvedere: „Unser aller Eigentum“

Festakt und Frühlingsfest anlässlich 300 Jahre Belvedere

Wien (OTS) - Am 12. Mai luden Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann zum Festakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer ins Obere Belvedere. Beim Frühlingsfest am 13. und 14. Mai wurden an allen drei Museumsstandorten und in der barocken Parkanlage 300 Jahre Belvedere gefeiert – bei freiem Eintritt.

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Goldener Frühling“. Dieses beschreibt zwei Grundmotive der Geschichte des Belvedere: Gold versinnbildlicht das Bewusstsein für die Tradition, der Frühling steht für den Aufbruch und zitiert ver sacrum, den heiligen Frühling der Secession. Mit viel Sinn für das Bewahren von Geschichte entwickelt das Belvedere seine Vision für die Zukunft: von der Kunst lernen, alte Kunst aus dem Heute betrachten und das Neue mit den Instrumenten der Geschichte im Hier und Jetzt bemessen. Unter diesem Leitgedanken standen auch die Feierlichkeiten der vergangenen Tage.

Generaldirektorin Stella Rollig: Feste auch in schwierigen Zeiten zu feiern gibt uns Menschen Kraft für deren Bewältigung. Das Jubiläumsjahr soll ein Jahr der Zuversicht, der Gemeinsamkeit und der Freude sein. Gemeinsam freuen wir uns auf alles, was kommt.

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: Ich möchte das 300-Jahre-Jubiläum des Belvedere für eine Einladung nutzen. Dieses Haus steht allen Menschen offen! Es bietet Perspektiven an, die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Hier kann man wie an kaum einem anderen Ort in Österreich der Geschichte unseres Landes nachspüren und gleichzeitig einige der bekanntesten Werke der Kunstgeschichte erleben. Hier kann man sehen, wie aus einem Herrschaftspalast ein Ort der Kunst und damit der freien, liberalen Gesellschaft wurde. Das, was hier im Belvedere gezeigt wird, ist unser aller Eigentum, das Eigentum der Österreicherinnen und Österreicher. Ich wünsche dem Belvedere, dass es auch die nächsten 300 Jahre der Kunst ein Zuhause ist und möglichst vielen Menschen das Erleben dieser Kunst möglich macht.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen: Das Belvedere in Wien, ganz besonders das Obere, steht für Wien und den schönsten Blick auf diese Stadt. Und mag es den vielbeschworenen Canalettoblick auch nie in der Form gegeben haben, wie er gemalt wurde, so steht er doch für eine Stadt, die lebenswert ist und offen für die Zukunft. So soll das auch bleiben, das wünsche ich uns und folgenden Generationen. Zum 300. Geburtstag gratuliere ich sehr herzlich .

Festakt 300 Jahre Belvedere

Rund 130 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft begingen am Freitag, dem 12. Mai, einen Abend unter dem Motto „Goldener Frühling“ im Marmorsaal des Oberen Belvedere. Nach Ansprachen von Generaldirektorin Stella Rollig, Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach die Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Vinken in ihrer Festrede über Eleganz und Grazie des barocken Männlichkeitsideals als Referenz für die Gegenwart. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von Mira Lu Kovacs und Manu Mayr, die 2019 einen eigenen Corporate Sound für das Belvedere komponiert haben. Beim Empfang mit Flying Dinner, Sekt aus dem Hause Schlumberger und Wein vom Weingut Polz trafen Künstler*innen wie Uli Aigner, Renate Bertlmann, Marina Faust, Constanze Ruhm, Alois Mosbacher und Frenzi Rigling auf den ehemaligen Belvedere-Direktor Gerbert Frodl, Botschafter Michael Klor-Berchtold, Nationalratsabgeordnete Eva Blimlinger, Post-Manager Peter Umundum sowie die Kunstmanager*innen Martin Böhm, Gabriele Schor, Klaus Albrecht Schröder, Rosemarie Schwarzwälder und Peter Weinhäupl.

Frühlingsfest am 13. und 14. Mai mit Eröffnung Public Matters

Mehr als 15.000 Besucher*innen nutzten am Wochenende trotz Schlechtwetter den freien Eintritt in die Ausstellungen. Beim Oberen Belvedere nahmen Besucher*innen sogar Wartezeiten bis zu 1,5 Stunden in Kauf, um das durchgehend bis zur Höchstgrenze gefüllte Schloss zu besichtigen. Kunstinteressierte erlebten dabei ein umfangreiches und inklusives Programm. Für Kinder und Familien gab es im Bereich der ehemaligen Menagerie spannende Kreativstationen, die jedoch am verregneten Sonntag nach drinnen verlegt werden mussten. Ein eigenes Sonderpostamt bereicherte das Frühlingsfest zusätzlich. Zu den Programmhighlights gehörte die Eröffnung der umfangreichen Outdoor-Ausstellung Public Matters mit Performances der Künstler*innen Verena Dengler, Thomas Geiger und Kateřina Šedá rund um das Obere Belvedere. Am Sonntag begeisterte ein buntes Programm im und um das Belvedere 21 mit Open Mic und Hip-Hop-Konzert von IZRAA & Bahia Dahab die Besucher*innen.

Ausblick auf weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr

Mit Formaten von bis zu zehn Metern sind im Unteren Belvedere ab 22. Juni kolossale Gemälde aus der eigenen Sammlung vom Barock bis zur Gegenwart zu sehen. Ab 8. September stellt Robert Gabris, der Gewinner des Belvedere Art Award 2022, seine Arbeiten im Belvedere 21 aus. Das malerische Frühwerk von Louise Bourgeois wird als große Entdeckung ab 22. September im Unteren Belvedere präsentiert. Erstmals in Europa gezeigte Gemälde aus den 1930er- und 1940er-Jahren werden in Bezug zum späteren skulpturalen und grafischen Schaffen der bedeutenden Künstlerin gesetzt. Mit einer umfassenden Retrospektive würdigt das Belvedere 21 ab 28. September Renate Bertlmann, eine der wesentlichen Protagonistinnen der österreichischen feministischen Avantgarde.



