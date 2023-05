Wiener Schulen: NEOS kündigen 100-Millionen-Euro-Digitalpaket an

Alle Lehrkräfte erhalten Laptop; WLAN in allen Klassen

Wien (OTS/RK) - Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und NEOS-Klubobfrau Bettina Emmerling haben heute, Montag, im Rathaus ein Schulpaket für Wiener Schulen in der Höhe von 100 Mio. Euro für die kommenden fünf Jahre angekündigt. Das Digitalisierungspaket umfasst den Ausbau von flächendeckendem Hochleistungs-WLAN, Laptops für das gesamte Wiener Lehrpersonal, Ausbau der digitalen Infrastruktur – beispielsweise mit Whiteboards und Beamern – sowie innovative Tools und Unterrichtsprogramme. „Mit dem Wiener Bildungsversprechen, den Wiener Bildungschancen, dem geplanten Zentrum für Bildungsinnovation und dem kommenden Bildungsfestival haben wir bereits große Vorhaben im Bildungssektor auf Schiene gebracht. Ich freue mich, dass wir als nächsten Schritt ein riesiges Digitalisierungspaket auf den Weg bringen, um damit die Wiener Schulen moderner und attraktiver zu machen“, sagte Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Wiederkehr.



Das gesamte Digitalisierungspaket soll kommende Woche vom Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschlossen werden. Der flächendeckende Ausbau von WLAN an Wiener Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Sonderpädagogischen Zentren soll im Sommer abgeschlossen werden, ab Herbst erfolge laut Wiederkehr die Installation an den Volksschulen. Nach Ausschreibung und Bestellung soll die Auslieferung der Laptops an alle Wiener Lehrpersonen im kommenden Jahr starten; zudem übernimmt Wien den regelmäßigen Austausch der Geräte.

„Wir gehen mit dem Paket den nächsten Schritt. Das sind gute Nachrichten für alle Kinder, Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen, denen wir moderne Arbeitsgeräte und Arbeiten in einheitlichen Netzwerken garantieren möchten. Unser Ziel ist es, dass jedes Kind und jede Lehrkraft gern in die Schule geht“, betonte Gemeinderätin Emmerling.

„Wir wollen in Wien vorangehen und mit vielen Innovationsschritten zeigen, was alles möglich ist. Wien wird vorangehen und die Drehscheibe für neue Ideen und Ansätze für unsere Schulen sein“, so Wiederkehr. „Für echte Veränderungsschritte im Bildungssektor, die wir jetzt einleiten, brauchen wir Zeit. Unsere Planungen gehen über den nächsten Wahltermin im Jahr 2025 hinaus, Deshalb ist es unser Ziel, mindestens bis 2030 mitzuregieren und für Wien weiterzuarbeiten“, erklärte Stadtrat Wiederkehr den Zeithorizont von fünf Jahren für das präsentierte Digital-Paket.

Weitere Informationen: Kommunikation NEOS Wien: 0664 849 15 40 (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at