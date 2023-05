Sommer voraus! Die Nationalparkregion Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden ist bereit

Wandern, Gravelbiken, Feste & Megamarsch 2023

Was unsere Gäste im Sommer am meisten schätzen? Das vielfältige Angebot rund um eine sportliche Freizeitgestaltung gespickt mit zahlreichen Festen – umrahmt von der Kulisse der Hohen Tauern. Heuer freuen wir uns vor allem auf den Megamarsch, der endlich wieder nach Österreich – zu uns nach Mittersill – kommt. Michael Sinnhuber, Geschäftsführer Mittersill Plus Tourismus

Die Sommersaison in Mittersill – Hollersbach – Stuhlfelden steht in den Startlöchern. Und es gibt vieles, worauf man sich freuen kann: Wanderer erwartet ein abwechslungsreiches Wochenprogramm und grandiose Ausblicke. Radfahrer laden ihre Akkus auf erlebnisreichen Touren durch Täler, auf Berge und entlang der Salzach. Auf zahlreichen Veranstaltungen rund um Kulinarik, Tradition und Brauchtum kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

Wunderbar wanderbar

Die Region im Oberpinzgau ist prädestiniert zum Freizeitsport Nr. 1: Immerhin ist es der weltbekannte Nationalpark Hohe Tauern, der sie prägt. Mächtige Gipfel gilt es zu erklimmen, wilde Täler zu entdecken. Besonders Tapfere erfrischen sich in den glasklaren Bergseen. Wer aus dem Vollen schöpfen möchte beteiligt sich am abwechslungsreichen Wanderprogramm. 3-5 geführte Wanderungen pro Woche werden angeboten – auf gemütlichen Rund-und Erlebniswegen über abwechslungsreiche Panoramarouten bis hin zu anspruchsvollen Bergtouren.

Tipp: Für Gäste in den Wanderhotels ist die Teilnahme sowie das Wandertaxi kostenlos.

Infos und Anmeldung: https://ticketorganizer.eu/organizer/mittersill-plus-gmbh?lang=de

Gravelbiken – voll im Trend

Schotterstraßen und Forstwege prägen die Landschaft rund um Mittersill - Hollersbach – Stuhlfelden. Gravelbikes sind ideal dafür: Mit dem leichten Gestell und robusten Reifen vereinen sie die wichtigsten Komponenten von Mountainbike und Rennrad. Damit wird aus jeder holprigen Schottertour ein angenehmes Flow-Erlebnis. 11 ausgeschilderte Gravelstrecken führen sportliche Biker über Berg und Tal hinein ins pure Fahrerlebnis.

Übersicht Gravelstrecken: https://www.mittersill.info/de/angebot/gravelbike.html

Feste & Events

Genießen und Brauchtum erleben. Dazu Sport, Bewegung und Teamgeist. Mit einem großen Aufgebot geht der Veranstaltungsreigen in den Bergsommer. Von Mai bis September dreht sich am Mittersiller Wochenmarkt jeden Freitag vormittag alles um regionale Produkte und ihre Verwendung. Als Auftakt für den Eventsommer gehen am 13. Mai gleich zwei Veranstaltungen an den Start: Bei „Wein trifft Pinzga Kost“ und dem „Team Fun Run“ treffen Pinzgauer Köstlichkeiten und edle Tropfen von Winzern aus dem Weinviertel auf Gemeinschaft und Spaß in Verbindung mit sportlichem Teamgeist. Eventhighlight ist sicherlich der „Megamarsch 50/12“ am 24. Juni: 50 km in 12 Stunden mit Start und Ziel in Mittersill. An gleich drei Freitagen verwandelt sich das Mittersiller Zentrum abends beim „Moonlight Shopping“ in eine bunte Shopping-, Flanier- und Genussmeile. Beim Dorffest in Stuhlfelden am 15. Juli lockt Zuseher unter anderem ein spektakulärer „Seifenkisten-Grand-Prix“ durch das Ortszentrum. Zwei Wochen später geht das 3-tägige „Mittersiller Stadtfest“ von 28. – 30. Juli über die Bühne. Den Abschluss bildet der allseits beliebte „Street Food Market“ von 18. – 20. August. Längst hat sich das Kulinarik-Festival zum Fixpunkt am Oberpinzgauer Veranstaltungshimmel etabliert.

Infos zu den Veranstaltungen: https://www.mittersill.info/de/angebot/veranstaltungen.html

Infos zum Megamarsch 50/12: https://www.megamarsch.de/50-12/mittersill/



Megamarsch 50/12

50 km Wandern in 12 Stunden – mit Start und Ziel in Mittersill.

Datum: 24.06.2023, 07:00 - 20:00 Uhr

Ort: Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden, Österreich

Url: https://www.megamarsch.de/mittersill

Rückfragen & Kontakt:

Mittersill Plus Tourismus GmbH

Zeller Straße 2, 5730 Mittersill

Tel.: +43 (0) 6562 4292

Fax.: +43 (0) 6562 5007

E-Mail: welcome @ mittersill.info

Internet: www.mittersill.info