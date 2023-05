8. PRAEVENIRE Gesundheitstage: Konservative Orthopädie schafft Abhilfe bei Patientenrückstau

Mit konservativen Therapien ließe sich ein gutes Viertel der derzeitigen Operationen vermeiden und Patient:innen trotzdem gut versorgen.

Wien (OTS) - Der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE schlägt Alarm: Tausende Patient:innen warten seit Monaten auf ihren Operationstermin. Die chirurgische Orthopädie ist besonders stark betroffen. Das zeigt sich vor allem im Bereich der Knie- und Hüftoperationen, die aufgrund des Rückstaus durch coronabedingte Lockdowns und des Personalmangels verschoben werden müssen. Für Betroffene bedeutet das meist einen gravierenden Einschnitt in ihre Lebensqualität. In Australien hat man begonnen, Patient:innen, die bereits auf der Warteliste gestanden sind, intensiv mit einem entsprechenden konservativen Programm zu behandeln. Dadurch konnten 27 Prozent der Betroffenen wieder von der Warteliste hinuntergenommen werden, da die Beschwerden durch eine konservative Behandlung zumindest gleich gut oder sogar effizienter behandelt werden können als mit einem chirurgischen Eingriff.

Wie internationale Vorbilder zeigen, sind strukturelle Maßnahmen dringend erforderlich, um Patient:innen schwere orthopädische Leiden und allfällige Operationen zu ersparen. Wie umfassend und frühzeitig dabei angesetzt werden muss, zeigen Expert:innen am Montagnachmittag, 22. Mai 2023, bei den 8. PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten. Als wichtigste präventive Maßnahme erachten Expert:innen ein ausreichendes Maß an Bewegung, denn so lassen sich Gelenke und Knorpeln am besten erhalten. Gleichzeitig kann man hierdurch der „Volkskrankheit“ Adipositas entgegenwirken, da massives Übergewicht die Gelenke schädigt. In Zusammenhang mit der geforderten Bewegungsoffensive gibt es auch die Überlegung, in jedem Alter einen Bewegungscheck anzubieten, damit Fehlentwicklungen möglichst früh erkannt werden. Sollte dennoch ein chirurgischer Eingriff unumgänglich sein, zeigt ein präoperativer Rauchstopp, dass die Wundheilung deutlich besser und schneller vonstattengeht.

Diskutieren Sie mit den Gesundheitsexpert:innen und Podiumsgästen:

Prim. Dr. Vinzenz Auersperg, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr

Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Böhler, Kepler Universitätsklinikum Linz

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc, Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, Medizinische Universität Wien

Bianca Groß, MAS, Geschäftsführerin der FSW-Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH

Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer, Donau-Universität Krems

Mag. Michael Prunbauer, NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft

Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik der AK NÖ

Rektor Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl, Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg

Dr. Andreas Stippler, MSc, Ärztekammer für Niederösterreich, Bundesfachgruppenobmann für Orthopädie und orthopädische Chirurgie

Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten

22. bis 26. Mai 2023

Datum: 22.05.2023, 14:00 - 16:00 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Url: https://gesundheitstage.co.at/

