Mehr Genuss und Komfort unterwegs: Fünfter Rosehill Foodpark eröffnet in Eisentratten

Am 15. Mai 2023 eröffnet das wegweisende Gastronomiekonzept an der Tauernautobahn A10. Reisende erwartet gastronomische Vielfalt und Nachhaltigkeit.

Eisentratten (OTS/LCG) - Noch bevor die Reisesaison startet, eröffnet The Eatery Group den fünften Rosehill Foodpark und bringt das zukunftsweisende Konzept erstmals in Österreichs südlichstes Bundesland. An der A10 eröffnet auf insgesamt rund 1.574 Quadratmeter ein Ensemble aus beliebten Gastronomiemarken und Annehmlichkeiten, welche die Pause auf der Reise noch komfortabler machen. Der neue Rosehill Foodpark in Eisentratten kann von beiden Fahrtrichtungen aus erreicht werden. Auf diesem Autobahnabschnitt zählt die Asfinag über 25.000 Fahrzeugbewegungen täglich im Jahresschnitt. In den Sommermonaten steigt der Wert deutlich auf über 40.000 Fahrzeuge täglich, welche die wichtige Nord-Süd-Verbindung befahren.

„Das attraktive Multimarken-Konzept der Rosehill Foodparks trifft die Bedürfnisse moderner Reisender, die großen Wert auf hohe Qualität, schnelles Service und faire Preise legen. An der wichtigen Nord-Süd-Verbindung begrüßen wir Gäste aus ganz Europa, denen wir geschmackliche Vielfalt und nützliche Services bieten. Das Angebot der Rosehill Foodparks ist eine Einladung zu einer erholsamen Pause, die besonders auf längeren Fahrten die Verkehrssicherheit erhöht. Die eindrucksvolle Landschaft in Eisentratten macht die kurze Auszeit vom Reisestress besonders angenehm“ , betont Hartmut Graf, CEO von The Eatery Group. Er ergänzt: „Die Eröffnung weiterer Rosehill Foodparks steigert den Reisekomfort und bringt Lieblingsmarken aus dem Quick-Service-Restaurant-Bereich auf die Straße.“

Nachhaltiger Neubau

Das Gebäude wurde in den letzten Monaten komplett neu errichtet, wobei moderne Nachhaltigkeitsstandards im Fokus standen. Geheizt wird mit einer umwelt- und klimafreundlichen Wärmepumpe. Die Energieversorgung erfolgt über eine eigene Photovoltaikanlage, die über 115.000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt. Das entspricht etwa dem Jahresbedarf von 20 Einfamilienhäusern. Für den Neubau kamen überwiegend nachhaltige und energiesparende Materialien zum Einsatz, mit denen der Klimatisierungsbedarf deutlich reduziert wird.

Gastronomische Vielfalt: Fast Casual Dining

Reisende können sich im neuen Rosehill Foodpark auf gastronomische Vielfalt freuen und aus den beliebten und vielseitigen Angeboten von Burger King, Coffeeshop Company Fast and Fresh, Nordsee sowie Rosenberger wählen. Alle Restaurants bereiten die Speisen frisch zu und servieren in der gewohnten Geschwindigkeit der Quick-Service-Systemgastronomie, während der Speisebereich entspannte Wohlfühlatmosphäre bietet, in der sich die Pause genießen lässt und frische Kräfte für die Weiterreise getankt werden können. Insgesamt stehen 229 Sitzplätze zur Verfügung. Die 52 Plätze im Außenbereich bieten in der warmen Jahreszeit einen wundervollen Blick auf die Berglandschaft und laden zum Verweilen ein.

Mobiles Büro für Geschäftsreisende

Geschäftsreisende finden in der Business Lounge eine ruhige Arbeitsumgebung mit modern gestalteten Arbeitsplätzen vor, in der sich wichtige E-Mails, Video Calls oder auch persönliche Besprechungen in diskreter Atmosphäre erledigen lassen, bevor die Reise fortgesetzt wird.

Erfrischender Komfort für stille Momente

Auch abseits der Gastronomie setzt The Eatery Group in den Rosehill Foodparks auf neue Qualitätsstandards für Reisende. Mit The Loo werden auch Sanitärräume zur Wohlfühlzone. Angenehme Musik, Raumbeduftung und echtes Islandmoos machen den Besuch der Sanitärräume zum erfrischenden Erlebnis, nach dem sich die Reise noch entspannter fortsetzen lässt.

Über The Eatery Group

The Eatery Group (vormals TQSR Group) ist Teil der in österreichischem Familienbesitz stehenden THEOPHIL Group und zentrale Holdinggesellschaft der Gruppe für den Geschäftsbereich mit Schwerpunkt Gastronomie. Mit über 1.000 Mitarbeitern wird ein Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro erwirtschaftet. Seit 2015 ist The Eatery Group als Masterfranchisenehmer für das BURGER KING® System in Österreich zuständig und damit für sämtliche nationale Aktivitäten von BURGER KING® verantwortlich. Diese Zuständigkeiten umfassen unter anderem Marketing und PR, Development, Supply Management, Monitoring, Training und Verrechnung. Nach Übernahme von Rosenberger® im Frühjahr 2019 sowie Coffeeshop Company® im Februar 2021 beschäftigt The Eatery Group in Österreich im Jahresschnitt über 1.000 Mitarbeiter. Die Firmengruppe betreibt 34 eigene BURGER KING® Restaurants, sieben Rosenberger® Raststätten, sieben Coffeeshop Company® Standorte, fünf Rosehill Foodparks® sowie mit 24/7 Shop N’ Go® ein innovatives Retail-Automatensystem. Besuchen Sie die Websites auf rosehill.at, burgerking.at und coffeeshopcompany.com. Weitere Informationen zur Unternehmensgruppe auf eaterygroup.at

